Bryan y Adrián LeBarón se suman a búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Miembros de la familia LeBarón arribaron al sur de Tamaulipas para sumarse a la búsqueda de desaparecidos y apoyar la labor de los colectivos de familiares y amigos de las víctimas.

Adrián y Bryan LeBarón, tio y sobrino, respectivamente, señalaron que el gobierno estatal rechaza respaldar la búsqueda de desaparecidos, toda vez que muchos de estas desapariciones fueron a manos de fuerzas de seguridad.

Apuntaron que México vive sus peores momentos de violencia e inseguridad; durante el año pasado, la cifra de desaparecidos se incrementó en 9,000 más, para alcanzar una cifra total de 60,000, la cual ha crecido en los últimos 15 años.

En los últimos días, en Tampico, Madero y Altamira, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda, así como colectivos de familiares y amigos de las víctimas, efectuaron trabajos de búsqueda, los cuales ahora se harán extensivos a los municipios de González y el Mante.

Adrián LeBarón señaló que tal es la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo esta tarea, que son los familiares y amigos de las víctimas quienes deben efectuar las búsquedas.

Planteó que el número de desaparecidos, asesinatos, secuestros es del tamaño del fracaso de la política del gobierno estatal en materia de seguridad.

Al respecto, Bryan Lebarón comentó: "lo que tengo más claro que nunca es que el gobierno, ningún político va a hacer nada para ayudar a las víctimas si nosotros no los presionamos, y si no hay presión internacional, solo les importa su puesto y su dinero. Si nosotros no exigimos este cambio, no va a cambiar, la responsabilidad cae sobre nosotros".

Adrián Lebarón recalcó que "a mi hija la matan y a sus cuatro niños y los calcinan, pero todavía recogimos sus huesitos, y los pudimos enterrar. Mi suegro dijo que nunca pensó que podría extrañar yo tanto un cuerpo para al menos maquillarlo. Imagínate al desaparecido, estar en el limbo no se sabe dónde está".

Por otra parte, Bryan Lebarón insistió en que es clave es la movilización para mostrar al gobierno que los ciudadanos están cansados, que no es posible seguir esperando.