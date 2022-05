Brigada Contra el Olvido: Esmeralda desapareció hace 13 años en Juárez

CHIHUAHUA.- La tarde del martes 19 de mayo de 2009, Esmeralda Castillo Rincón tomó un camión de transporte público de su casa al Centro. En el cruce de Rafael Velarde y Vicente Guerrero debió tomar otro camión para llegar a la escuela secundaria Técnica 79. Exactamente en ese punto se perdió su rastro. Tenía 14 años.

En ese momento la ciudad atravesaba un proceso de militarización, luego de que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa anunciara lo que llamó "guerra contra el narcotráfico" y alrededor de 11 mil 840 elementos del Ejército, Policía Federal y agentes estatales se coordinaron bajo el mando de Sedena para patrullar Ciudad Juárez.

La seguridad pública se puso en manos del Ejército un año antes de que Esmeralda desapareciera en el Centro de la ciudad, revela La Verdad.

José Luis Castillo, papá de Esmeralda, tiene ahora 62 años. Está parado en el cruce de Rafael Velarde y Vicente Guerrero. Martha Alicia Rincón tiene 61 años, tenía 48 años cuando empezó a buscar a la más pequeña de sus hijas. A Martha no le gusta pasar por este cruce. Tiene 13 años que evita pasar por aquí cada vez que puede.

Y, sin embargo, cada año, por lo menos una vez, vuelve.

Es 19 de mayo y Martha y José Luis vienen a recordar. A recordarse a sí mismos. A recordar a las autoridades y a recordar a la comunidad juarense que hace 13 años Esmeralda Castillo Rincón no vuelve a su casa. A este acto la familia de Esmeralda Castillo lo nombró Brigada Contra el Olvido.

Están su papá y su mamá, su hermana y hermano mayores, sus sobrinos pegan pendones con su fotografía, la imagen de Esmeralda a los 14 años y otra con una progresión de edad. La apariencia incierta que podría tener a los 27 años.

José Luis Castillo ha sido encarcelado, golpeado, ha caminado más de trescientos kilómetros para exigir respuestas, ha encarado a presidentes de la República, a gobernadores y a presidentes municipales durante 13 años y todos de alguna manera le han prometido que su caso va a ser investigado.

Tras la jornada de búsqueda de su hija, la familia Castillo llevó este año su Brigada Contra el Olvido a la Ciudad de Chihuahua. Ahí también colocaron pesquisas y pendones en la Cruz de Clavos frente a la sede del Ejecutivo estatal.

"Han pasado trece años y no hay resultados, las autoridades no hacen nada y nosotros no queremos que se olviden de nuestra hija", dice José Luis mientras cuelga una manta frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua que dice "No me olviden, falto yo", con la imagen del rostro de Esmeralda.

