Brenda, de cuatro años, fue abusada y asesinada; tres vecinos, sus verdugos

Nosotros confiamos en el señor gobernador, yo sé que no nos van a dejar solos, es una tragedia muy grande lo que pasó y nosotros confiamos en el señor gobernador. No le deseamos esto a nadie porque es un dolor muy grande, escuchábamos que pasaba esto en otros lados, por aquí no, pero nunca supimos que a nosotros nos iba a pasar esto