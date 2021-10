Brandon: así fue la noche que mató a su esposa, dos hijas, mamá y padrastro

MONTERREY.- Brandon estaba internado en un centro contra las drogas, su madre decidió sacarlo antes de culminar su terapia; en agradecimiento, el joven de 25 años la asesinó, al igual que a su esposa, sus dos hijas pequeñas y a su padrastro. A todos los mató a puñaladas.

Esa noche de sábado, el multiasesino del municipio de Juárez durmió rodeado de los cuerpos de sus familiares. La mañana del domingo se trasladó hasta el municipio de San Pedro, al otro extremo de la zona metropolitana de Monterrey, donde se entregó y confesó sus crímenes.

En su casa de la colonia Mirador de San Antonio, en la localidad de Juárez, Brandon mató con un arma blanca a toda su familia.

Las víctimas son su esposa Carolina Escalón Ramos, de 25 años; sus hijas de 7 y 3 años, así como su madre Mónica Campos Camacho, de 50 años, y su padrastro, Guardenio Vicencio Cruz.

Azael, coordinador del Centro de Adicciones Guerreros Libres, reveló que fue la propia familia de Brandon quien pidió la salida del lugar, donde estaba internado por el consumo de cristal.

De acuerdo con el testimonio de otros internos, el consumo de esta droga provoca daños graves a la salud al grado de escuchar "voces" y sufren alucinaciones.

Azael explica que el comportamiento de Brandon era normal, no daba indicios de que pudiera hacer algo así. "Yo creo que hizo mucho el manipular, como el decir ´que estoy bien´, ´que estoy bien´, y pues le creímos".

En el centro contra las adicciones no dan crédito a los hechos, no creen lo que pasó. "La situación era que terminara el proceso, no lo terminó, la familia ya nos pedía que ya le querían dar una oportunidad, el compañero decía que ya se quería ir".

CAE SUJETO QUE INTENTÓ MATAR A SU MADRE

Juan Alejandro, de 33 años, que ha estado internado 17 ocasiones en centros de rehabilitación, amenazó a su madre con matarla luego de que ésta le negó dinero.

El hombre había escapado 48 horas antes de un centro de rehabilitación donde estaba internado y al llegar a casa pidió dinero a su madre, que se lo negó, lo que provocó que incendiara un colchón y la amenazara con un cuchillo.

La mujer se encerró en una habitación y el individuo le dijo que mataría a su hermano Renato, de 26 años, quien padece de esquizofrenia.

Los hechos se registraron en una casa de la calle José María Vigil, de la colonia Vidriera, en Monterrey.

Martha Treviño Salazar, la madre, denunció al hijo agresor y la policía regia lo detuvo, mientras los cuerpos de auxilio sofocaron el fuego.

La mujer pidió ayuda para ella y su otro hijo, pues teme que las vaya a asesinar algún día.





