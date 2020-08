Bonilla y su secretario de Salud llaman "bipolar" a alcalde de Tijuana

TIJUANA.- Los pleitos entre morenistas de Baja California por la elección 2021 en puerta tuvieron un nuevo episodio protagonizado por el gobernador Jaime Bonilla y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

También lee: Alcalde de Tijuana denuncia amenazas de Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta

En un segmento de su transmisión en vivo, el gobernador Bonilla hizo que su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, señalara que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, padece un "trastorno bipolar".

La comparación de Bonilla surgió de declaraciones de González Cruz hechas el lunes 24 de agosto, pues primero emitió un mensaje en video en el dijo: "responsabilizo al gobierno del estado de los ataques reiterados al gobierno del municipio y a mi persona que buscan desestabilizarnos".

Sin embargo, más tarde en una entrevista con un medio de Mexicali, el alcalde aseguró que tiene una buena relación con el mandatario, sin que existieran diferencias.

Fue entonces que en su videoconferencia del martes 25 de agosto, el gobernador Bonilla comparó a González Cruz con el personaje literario "Dr. Jekyll y Mr. Hide".

"No estoy diciendo que así es Arturo, porque luego va a decir que le pida disculpas por eso, es una analogía de una persona que cambia. ¿Qué enfermedad era esa del Dr. Jekyll y Mr. Hide", preguntó Bonilla a Pérez Rico, su secretario de Salud, a lo que el doctor dijo: "trastorno bipolar".

"Eso es exactamente lo que es, ¿es un trastorno cuando cambias?", preguntó una vez más a su funcionario. Pérez Rico respondió "maniaco depresivo". Ambos ríen ante la respuesta y Bonilla añadió: "yo no lo dije... sí, sí, el Dr. Jekyll, bueno ya síguele porque el doctor de plano ya lo clavó".

Al terminar la transmisión, medios cuestionaron a Pérez Rico, quien descartó que haya hecho un diagnóstico sobre el alcalde de Tijuana.

"Por supuesto que no es un diagnóstico, para poder hacer uno tienes que entrevistar al paciente, tienes que ver todo el escenario...Yo me estaba refiriendo al personaje de la novela", dijo.

"Si me preguntan mi opinión, cuando una persona tiene una postura y en otro horario tiene otra postura, puede ser por ansiedad o desinformación, eso es normal, en cualquier persona puede suceder, pero para ser cualquier tipo de diagnóstico se tiene que entrevistar al paciente... Cuando me preguntan mi opinión yo siempre la voy a dar a la mejor de mis habilidades, no me están preguntando el cuadro clínico de un paciente, me están preguntando mi opinión en relación a algo, no tengo ninguna limitación de darla ni ahorita ni nunca", precisó el secretario de Salud de Baja California.





EDIL EXIGE DISCULPA A BONILLA

Tras la denuncia de amenazas desde la subsecretaría de Gobernación federal hecha por el presidente municipal, este martes exigió una disculpa del gobierno estatal, al que también señaló en sus acusaciones del lunes por la noche.

Creo que (Jaime Bonilla) le debe una disculpa a los tijuanenes. A mí también si me la quiere dar (...) lo que no permito son cosas en lo oscurito o de forma escondida. Se ve que esto puede afectar la libertad, la democracia

Sin aceptar tácitamente su interés por la candidatura de Morena a la gubernatura, y sin precisar si dejará el cargo para pedir el voto (el Congreso local ya autorizó a alcaldes y diputados hacer campaña para reelección sin pedir licencia), Arturo González insistió en que no renunciará a sus derechos políticos.

En tono conciliador y luego de anunciar que no procederá legalmente por las amenazas, ofreció al gobernador Bonilla Valdez trabajar en conjunto, pero rechazó que esto signifique dejar atrás lo ocurrido.









"Sé perdonar, porque las personas se pueden equivocar, por lo que pido una disculpa del gobierno del estado por los ataques sistemáticos al gobierno municipal y a mi persona. Y al subsecretario de Gobernación (Ricardo Peralta), por lo sucedido el día de ayer", comentó.

No es de que se olvide, eso no se olvida. Lanzar una amenaza es algo muy serio, es algo que no debe suceder. Tratar de coartar la libertad de una persona, de un presidente municipal, es algo muy serio

SUFRE ANSIEDAD SEVERA

Luego de la conferencia de prensa del alcalde, el gobernador Jaime Bonilla respondió en su transmisión vía redes sociales donde igual reporta los detalles de la pandemia por coronavirus en la entidad, que lanza sus ataques a rivales políticos.

Esta vez, primero echó mano de una publicación previa del alcalde en redes sociales donde consideraba constructivas las críticas del gobernador a su administración, y después se apoyó en el secretario de Salud Alonso Pérez Rico para poner en duda la salud mental del alcalde.

"Seguramente los cargos que tiene emanan muchas presiones. Ha de tener mucha presión y un estado de ansiedad (...) se podría caracterizar un estado de ansiedad severa", comentó el secretario a solicitud del gobernador.

Jaime Bonilla afirmó que no tiene conflicto con el presidente municipal y que incluso le ayudó a obtener la candidatura de Morena a la alcaldía, y después lo impulsó en campaña.

Si alguien tiene que pedirle disculpas a Tijuana eres tú (Arturo González). Porque tú eres el que les ha fallado

(Con información de Zeta Tijuana)