Bonilla ataca y critica a la prensa; dice que buscan publicidad

TIJUANA.- Las agresiones al ejercicio periodístico desde el gobierno de Baja California, recientemente documentadas por reporteros en conjunto con la organización Artículo 19, fueron desestimadas por el gobernador Jaime Bonilla.

En su transmisión diaria vía redes, el ejecutivo en cambio atribuyó el recuento de sus declaraciones y actitudes, junto a la de algunos de sus colaboradores, a una cuestión de publicidad gubernamental.

"¿Por qué le tengo que comprar publicidad a un medio para que no me pegue? Yo no nací ayer, tengo televisoras y radio. Y he tenido periódicos por muchos años", comentó.

El análisis presentado esta semana registró 123 agresiones y difamaciones del gobernador a medios de comunicación en los nueve meses que tiene su gobierno; además encontró que solo señaló a reporteras.

Bonilla Valdez también justificó la falta de conferencias de prensa con motivo de la pandemia, aunque ésta inició en marzo y en los cinco meses anteriores solo ofreció una: el primer día de su gobierno el 1 de noviembre en Tijuana.

(Cuartoscuro)

Además las pocas entrevistas que ha concedido son en su mayoría atropelladas porque no se detiene a responder, también se ha negado a declarar a los medios que cuestionan su administración, y los acusa de mentir.

"Una cosa es que no estemos de acuerdo y tengamos el derecho de réplica, y les digamos que está mal la historia que escribieron (...) no agredemos a nadie" (sic), dijo el gobernador.

En las últimos días ha sugerido que los periodistas envíen sus preguntas a la transmisión vía redes social, y fue así como respondió este martes al recuento que hicieron periodistas con el apoyo de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19.

Aunque para el gobernador morenista, el mensaje enviado por la reportera de la revista Newswwek BC que encabezó el análisis de las transmisiones en facebook y preguntó si cambiaría su política de comunicación social, era un reclamo.

"Creo que debes invertir más tiempo en preguntar por el estatus del estado. No juntarse para tirar piedras," respondió el ejecutivo estatal.

"¿Por qué le tengo que comprar publicidad a un medio para que no me pegue? (...) yo sé que ustedes viven de la publicidad, y quisieran que les compráramos publicidad", añadió.

El recuento de agresiones también identificó al secretario de salud, Alonso Pérez Rico, como uno de los integrantes del gabinete estatal que frecuentemente acusa a la prensa de mentir.

Lo hace cuando una nota contradice sus cifras o cuestiona su manejo de la pandemia por el virus que ya ha cobrado casi tres mil vidas en Baja California.

"No me gustan las imprecisiones, no me gustan cuando digo algo y de repente no es lo que estamos entendiendo, y no me gusta tampoco que de repente se ponga algo que no es cierto" , respondió Pérez Rico en torno a su comportamiento.





