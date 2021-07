Bonilla arremetió contra la marihuana recreativa; ahora la impulsa en BC

TIJUANA.- En siete meses, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez cambió de opinión sobre el consumo recreativo de marihuana.

En noviembre del año pasado, cuando la cámara alta aprobó el dictamen que creaba la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el ejecutivo morenista se pronunció en contra y solo avalaba el uso medicinal.

"El uso lúdico no estoy de acuerdo (...) se me hace que el Senado se fue de fondo completamente y buscó que ciertos porcentajes, ciertas tolerancias las puedan portar algunas gentes enfermas o no" (sic), dijo en su reporte diario en redes sociales un día después de la aprobación federal.

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, apoyó la postura del gobernador y dijo que el consumo de marihuana tiene beneficios sobre algunos padecimientos. "Como bien señala el gobernador, esto era por pasos. En mi entender se tenía que haber legalizado, pero solamente para uso medicinal", comentó entonces.

Sin embargo, el pasado 25 de junio, nuevamente en la transmisión en vivo, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció una iniciativa de ley para regular el consumo del cannabis en Baja California.

El video en el que dijo que el gobernador le pidió valorar el tema ya no está disponible en el perfil de Bonilla Valdez (como varias publicaciones más de junio), pero la iniciativa ya llegó al Congreso local.

De acuerdo con la Oficialía de partes, la iniciativa pretende crear la Ley para el uso medicinal o uso personal para cualquier fin lícito del cannabis, y reformar el artículo 160 Bis del Código penal de Baja California.

Amador Rodríguez Lozano.

Durante la presentación, Rodríguez Lozano habló entre otras cosas de crear un padrón de consumidores y de tres impuestos: uno para la producción, otro para para la venta y el último para el consumo.

Incluso destacó que en el vecino estado de California, donde el consumo recreativo es legal, ese mercado deja millones de dólares en contribuciones para el estado.

Eso es una realidad, como el que hay residentes o personas con doble ciudadanía que compran marihuana o comestibles o en los dispensarios del país del norte y los cruzan a Tijuana para consumo propio y a veces para revender.

El mismo gobernador Jaime Bonilla hizo referencia a esa dinámica transfronteriza aquella ocasión que se mostró en contra de la Ley que estaban creando los senadores.

"Tengan mucho cuidado. En California está autorizado, pero no el gobierno federal. Si alguien va y compra, quiere cruzar y lo detienen en la aduana del gobierno americano, es el gobierno federal".

Desde el Congreso local con mayoría morenista nadie se ha pronunciado sobre la iniciativa del gobierno estatal, pero a la asociación civil Loto Rojo, que pelea el tratamiento médico con cannabis para enfermos en Baja California, no le cayó nada bien.

En una carta abierta dirigida al gobernador y al secretario de Salud consideraron que la propuesta de ley es indignante cuando el mismo gobierno bajacaliforniano no ha cumplido con una orden judicial que lo obliga desde julio del 2020 a brindar tratamiento cannábico a 30 pacientes.

Aseguran que la federación entregó al estado 2 mil 650 millones de pesos para cumplir ese ordenamiento, y que la Secretaría de Salud niega haber recibido el dinero, además de argumentar que ese tratamiento no forma parte del catálogo de medicamentos en México.

"El gobierno federal envía constancia y desmiente al Dr. Alonso Pérez Rico, al exhibir un documento donde consta la cantidad económica enviada a Baja California para el rubro de salud, así como informar los procedimientos para la importación de estos y que no es un impedimento que no se encuentren en el catálogo de medicamentos aprobados en México", (sic), acusó la asociación civil.

También consideró que la propuesta de ley iría en contra de la Constitución porque viola los procedimientos federales sobre la materia.

Tres días después de que el gobierno de Jaime Bonilla presentó su iniciativa de ley al Congreso local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la marihuana.

