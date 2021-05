Bonilla adeuda 16 mdp en becas de tres mil preparatorianos en BC

Si hacemos cuentas yo debería 24 mil pesos de todo este año que supuestamente recibiría una beca para mi niña y no sé qué pasará con mi certificado. Si me preocupa porque no tengo solvencia económica y yo estaba confiada en la beca", expresó Alma Rosa Carmona, madre de un estudiante de último semestre de la Preparatoria Vasconcelos 3