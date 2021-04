Bloqueo en aeropuerto de Oaxaca ya dura cuatro días; suspenden 70 vuelos

OAXACA.- Este miércoles, normalistas cumplieron cuatro días de bloqueo, lo que ha provocado por lo menos 70 vuelos suspendidos, entre nacionales e internacionales y cientos de viajeros se encuentran varados desde el domingo en la capital oaxaqueña.

Aparte de los autobuses del Servicio Público de Transporte, que mantienen retenidos para obstruir la entrada a la terminal aérea, este día retuvieron dos vehículos más que pertenecen a empresas transnacionales.

Entre las aerolíneas afectadas se encuentran Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, United y American Airlines, que han tenido que cancelar vuelos con destino a ciudades de México como Cancún, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México e incluso de Estados Unidos como Dallas y Houston, Texas.

DESDE EL AEROPUERTO DE OAXACA/ Continúa bloqueada la entrada a la terminal aérea. pic.twitter.com/hs539gZ8d7 — MARCO ANTONIO PEREZ (@33_marc) April 27, 2021

Juan Pablo García-Luna, administrador del aeropuerto, informó que son las aerolíneas las que deben absorber los costos por la cancelación de los vuelos.

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Villarreal, dijo que se mantiene el diálogo con los estudiantes para atender sus peticiones, que se centran en la contratación de los normalistas que egresen de las 11 escuelas del estado.

Se llevaron una serie de propuestas para analizar con sus bases, y confiamos que como estas respuestas son un 100% positivas, puedan ellos (los estudiantes normalistas) socializar esta minuta de acuerdos con sus bases y puedan en su momento determinar mediante el diálogo la concertación, la liberación del aeropuerto

También informó que desde el ciclo escolar 2017-2020, el instituto invirtió 197 millones de pesos en contratación de personal docente.

El Aeropuerto de Oaxaca se mantiene tomado por normalistas ocasionando turistas varados y mucho dinero perdido #AbreLosOjos @FranciscoZea por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/bOGCEDjTiZ — imagenzea (@imagenZea) April 28, 2021

¿QUÉ HACER SI ERES UNO DE LOS AFECTADOS?

Ante la negativa de las aerolíneas por solucionar la situación, la cual consideran ajena a la empresa, decenas de viajeros y turistas afectados han acudido a las redes sociales para exigir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

#CIOInforma Continúa el bloqueo en los acceso al Aeropuerto de #Oaxaca por parte de normalistas. Los vuelos siguen suspendidos y miles de pasajeros afectados.@GobOax @IEEPOGobOax pic.twitter.com/UIApR0t8TS — CIO Información (@CIOinformacion) April 27, 2021

"He marcado cuatro veces, más de una hora y media y me cuelgan. No me contestan los tuits ni mensajes de whatsapp, necesito una respuesta de Aeroméxico ya que mañana tengo un vuelo internacional saliendo de Oaxaca y necesito que me contesten", se lee en uno de los mensajes destinados a la Profeco.

Ante consultas como esta, la Profeco explicó que en una primera instancia debe ser la aerolínea la que debe dar una solución a los afectados, pero señala que, si no existe o la respuesta es negativa, debe formalizar la queja en el área de Concilia Exprés, dentro de su portal.

Los datos que deben aportarse para presentar la queja son nombre, teléfono, correo electrónico, número de vuelo y clave de reservación. Eso sí, la misma Profeco pide que te armes de paciencia porque se les está juntando la chamba. "Es necesario formalizar tu queja, te pedimos paciencia por la saturación que presentamos, te ayudaremos", se lee en las respuestas a los usuarios.





