Blanco inaugura centro de salud de San Carlos, en Yautepec

Al inaugurar el Centro de Salud de la comunidad de San Carlos, municipio de Yautepec, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, aseguró que la salud de la ciudadanía es una prioridad para su gobierno, por lo que continuará el trabajo en este rubro en coordinación con autoridades de todos los municipios de la entidad.

El Centro de Salud se reconstruyó con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) luego de que resultara con daño total por el sismo del 19 de septiembre de 2017; a la inauguración asistió la población de San Carlos, El Caracol e Itzamatitlán a quienes brinda servicio.

"Hay muchas cosas por hacer, no solo en Yautepec sino en los demás municipios que han sido abandonados; y como lo he dicho aquí ya no hay partidos, ya no hay colores, hay que apoyar a todos", afirmó el jefe del Ejecutivo estatal.

Cuauhtémoc Blanco estuvo acompañado de autoridades estatales, municipales, diputados locales y federales, además de personal médico y de enfermería, a quienes expresó un agradecimiento por el esfuerzo conjunto para volver a edificar la unidad médica.

"Sin ustedes no se hubiera podido construir, ¡es el trabajo de todos!", exclamó Blanco Bravo.

Por su parte, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud estatal, informó que además de la reconstrucción total del edificio, también se renovó el equipo médico e incrementó el personal para mejorar la atención a la población.

El Centro de Salud de San Carlos cuenta con tres consultorios de medicina general, consultorio dental, recepción, sala de espera y farmacia.

Además de áreas como somatometría (toma de peso, talla, signos vitales, temperatura, pulso, presión arterial), citologías (papanicolaou), observación, curaciones, inmunizaciones (vacunación), promoción a la salud, estimulación temprana, embarazo saludable, nutrición, para Residuos Peligrosos (R.P.) y Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos (R.P.B.I).

A nombre de la ciudadanía beneficiada, la señora Macaria Carmela Salinas agradeció al gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque ahora ya cuentan con espacio digno para recibir atención médica. Y a sus vecinos los invitó a aprovechar al máximo los servicios que ahí se ofrecen.

En su intervención, el presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, refrendó su compromiso de hacer equipo con el Gobierno del Estado para trabajar en conjunto a favor de la ciudadanía.