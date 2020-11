Bianca tenía 20 años, la desmembraron cuando entregaba un vaporizador

Bianca, estudiante en la escuela Kukulcan en Cancún, salió de su vivienda el pasado siete de noviembre y ya no regresó. Foto Especial

CANCÚN.- Bianca tenía 20 años y estudiaba el bachillerato. Para pagar sus estudios se dedicaba a las ventas por internet. El sábado fue a entregar un vaporizador y ya no regresó a su casa. Un día después, un pepenador que hurgaba en la basura del fraccionamiento Vista Real, encontró su cuerpo desmembrado dentro de bolsas negras de plástico.

Bianca, estudiante en la escuela Kukulcan en Cancún, salió de su vivienda el pasado siete de noviembre. Vestía una blusa y short de color negro y tenis del mismo color.

Familiares de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, señalan que su tardanza los alarmó e intentaron comunicarse con ella al celular, pero no respondió; levantaron una ficha de búsqueda y se activó la Alerta Amber por su desaparición con el número 144/ZN/2020. Además, pidieron ayuda para localizarla a través de las redes sociales.

En un par de horas, el rostro de Bianca comenzó a hacerse viral en las redes sociales pidiendo información de su paradero. La noche del nueve de noviembre, un pepenador, quien revisaba la basura en el fraccionamiento en Vista Real, encontró dentro de unas bolsas un cuerpo de mujer desmembrado. Dio aviso a las autoridades.

A la zona del reporte llegaron elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio (FGE), al fraccionamiento Vista Real ubicado en la supermanzana 252 sobre la calle Monte Pandera para realizar las entrevistas y recopilar evidencias que permitan identificar a la víctima y posibles agresores.

Los restos de la mujer y un par de tenis negros fueron trasladados por el Servicio Médico Forense (Semefo).

Este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación 11/6/2020 por feminicidio de una persona localizada en la supermanzana 252 en Cancún y confirmaron que el cuerpo se trata de Bianca, al ser identificada por sus familiares.

El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, señaló que en lo que va del 2020 han ocurrido en la entidad 12 feminicidios; en nueve de los casos se ha iniciado proceso para detener a agresores.

Montes de Oca agregó que para las investigaciones del feminicidio y para localizar a los posibles participantes se han analizado las cámaras de seguridad pública y las privadas del fraccionamiento, además de activarse equipos tecnológicos de localización y rastreo.

Esta mañana dialogué con activistas de dos colectivos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de... Publicado por Carlos Joaquín en Lunes, 9 de noviembre de 2020

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González a través de sus redes sociales publicó:

"Desde el primer momento y hasta las últimas consecuencias trabajamos con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar con el o los responsables de feminicidios. Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alejandrina y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas.

En mi gobierno logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres".

Añadió que esta mañana se instaló la mesa de Atención a Feminicidios en Quintana Roo, convocando a 23 colectivos y OSC, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

QUE TU VOZ SUENE

El colectivo Furias Violetas pidió que se le recuerde como la mujer maravillosa que fue.

"Hoy gritamos por ti, hoy haremos que tu voz suene en toda la ciudad y que jamás sea olvidada. No te recordaremos como te muestran los medios; en una bolsa como si fueras nada más que basura, te recordaremos como la maravillosa mujer que fuiste y no te dejaron seguir siendo. Un abrazo hasta donde quiera que estés".

Los colectivos feministas convocaron a una manifestación en las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona norte en Cancún a partir de las 17:00 horas, para exigir justicia por el caso de feminicidio de Bianca y otras víctimas que han perdido la vida este 2020.

Para la manifestación pidieron a la población que lleve veladoras y vestimenta de color negro, además de cubrebocas para exigir justicia por la violencia feminicida.