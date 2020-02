''Bebé a bordo, no me dispares'', los mensajes que pintan en autos para evitar ataques

''Él salió a la tienda, como se tardó unos 15 minutos y yo escuché detonaciones, le marqué, y me contestó a la segunda vez, y escuché que gritaba que no le tiraran, pero se seguían oyendo balazos, y salimos corriendo, y al llegar todavía seguían disparando a la camioneta. Ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que, porque lo confundieron'', dijo la señora María.