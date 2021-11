BC: de paraíso para la comunidad LGTB a crímenes de odio sin control

TIJUANA.- Cada mes de junio, desde hace ya casi 30 años, Tijuana recibe la Marcha del Orgullo Gay en la que la tolerancia y la convivencia parecen el sello de la casa.

Decenas de hombres y mujeres en vestidos multicolor y brillosos maquillajes salen a un ruidoso recorrido, a pie o en vehículos, que termina con una fiesta en lo que hoy fácilmente puede ser considerado el espacio LGBT en Zona Centro.

Es un perímetro donde han prosperado los bares para esta comunidad y las asociaciones civiles realizan campañas para la prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual.

Además, entre las últimas victorias legales que han conseguido, la pasada legislatura estatal aprobó los matrimonios igualitarios, tipificó los crímenes de odio y el nuevo Congreso prepara una iniciativa para la rectificación de género en actas de nacimiento.

Incluso la Fundación Arcoiris en su informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT ubicó a Baja California como uno de los estados a los que migran hombres y mujeres amenazados en sus lugares de origen por su preferencia sexual o identidad de género.

Pero activistas locales afirman que de ninguna manera esta región es "el paraíso LGBT", y ni siquiera en Tijuana, donde cada semana las banderas arcoíris se preparan para la fiesta, la vida es color de rosa.

"Es la zona de tolerancia, entre comillas, porque siguen ocurriendo cosas con los policías", dice César Espinoza, director de la asociación Comunidad Cultural de Tijuana (Cocut).

La asociación forma parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT, el único ente del país que lleva un registro de estos, y advierte que en Baja California las agresiones crecieron el último año.

Reportan 7 asesinatos entre mayo del 2020 y junio del 2021, cuando ese mismo observatorio había registrado 6 casos entre 2014 y mayo del 2020, su informe anterior.

César Espinoza relaciona la escalada de agresiones con la discusión pública acerca del matrimonio igualitario.

Primero en julio del año pasado la propuesta de reforma no alcanzó los 17 votos necesarios, aunque un año después logró 18 y se volvió una realidad.

"Hubo un alza de discursos discriminatorios", dice en entrevista desde una pequeña pero colorida oficina.

LA ZONA LGBT

Cocut tienen sus instalaciones en un edificio bajito dentro de la zona LGBT al que se ingresa por una puerta de cristal que pasa casi inadvertida entre un local que ofrece artesanías y un puesto de tacos sobre el camino que conduce a los visitantes de EUA hacia el primer cuadro de la ciudad.

Afuera, cruzando la avenida Revolución, está la Plaza San Cecilia, y ese es el polígono que recibe a la comunidad de la diversidad sexual.

Junto a la plaza, la calle Primera marca el inicio de la zona norte, espacio que concentra bares nudistas, hoteles y sexoservicio de mujeres que esperan clientes sobre las banquetas o bailando en los `table dance´; al fondo de esa calle, alejadas de los tumultos y las luces de neón, mujeres trans también ofrecen sexoservicio.

"Muchas no pueden acceder a una rectificación de sus nombres y actas, por lo mismo no pueden acceder a un trabajo porque no tienen sus documentos. La misma sociedad las orilla a ejercer muchas veces este trabajo, y aún así las autoridades no se responsabilizan", dice el director de Cocut.

José Juan López Ramos, coordinador del programa de pruebas rápidas de VIH en AHF México, región norte, dice entre sonrisas que puede no ser la zona más "nice" de Tijuana, pero allí ha prosperado un ambiente para la población LGBT.

AHF tiene 3 años realizando pruebas gratuitas en la Plaza Santa Cecilia, comparte edificio con Cocut, y también su lectura sobre los crímenes de odio en el estado.

"El principal problema sigue siendo la discriminación y el estigma hacia la diversidad sexual", dice José Juan.

Él inició su activismo tras el asesinato de un amigo y sabe bien que muchas de esas investigaciones terminan en "carpetazos" por múltiples razones.

Puede ser porque las familias no aceptan la sexualidad de sus hijos y prefieren no seguir adelante, otras veces las autoridades sencillamente no dan resultados, y a veces las víctimas de agresiones prefieren no denunciar por temor a la falta de sensibilización en las oficinas gubernamentales.

"Ya se lo han hecho a personas que quieren ir a hacer la denuncia; los han maltratado. Ya con quién te vas, si las autoridades son ellos y ellos te maltratan en referencia a tu orientación sexual y a tu identidad de género", pregunta.

LAS VÍCTIMAS Y LA JUSTICIA

El cuerpo de Kendra González, de 26 años de edad, lo encontraron atado en su habitación cuando los bomberos apagaron el fuego de su vivienda en la periferia de Tijuana en julio de este año.

Kendra González.

A Jeanine Huerta, de 33 años, la mataron con un arma blanca también en su casa, pero en el otro extremo de la ciudad, en agosto del 2020.

La primera era una obrera que aspiraba a convertirse en profesionista, y la segunda una activista, pero ambas mujeres trans tienen en común que sus muertes siguen impunes.

"Las autoridades al principio responden al ruido que se genera por protestas, por las redes, pero no llevan una continuidad", dice César Espinoza, el director de Cocut.

Jeanine Huerta.

Sus casos están entre los 7 documentados en Baja California por el Observatorio Nacional en el último año donde 3 de las víctimas permanecen sin ser identificar.

En el caso de mujeres y hombres trans, comúnmente las autoridades identifican en sus reportes a las víctimas con el género asignado en su nacimiento y eso complica llevar una estadística por falta de protocolos en las investigaciones.

Luis Gerardo Jerónimo.

"A veces ni cuenta se dan de las fallas que están teniendo", afirma José Juan López.

La asociación también tiene documentadas otras agresiones como el incendio de un Café propiedad de una pareja de hombres gay, el asesinato de Luis Gerardo Jerónimo, y la desaparición de la pareja que formaban Teresa Padilla y Nora Aridy, ocurrida casi a la par del crimen de Jeanine Huerta.

"Lo que recuerdo que menciona la mamá es que no hubo la suficiente atención por parte de las autoridades. Se dio prácticamente un carpetazo, terminó en el congelador", comenta César Espinoza sobre este último caso.

Hiram Sánchez Zamora, fiscal central, afirma que tienen avances en las investigaciones de Jeanine y Kendra, pero están entrampados.

"Ya tenemos perfiles genéticos de personas que estuvieron con ellas con base a muestras que obtuvimos de los cateos, de los cuerpos de una de ellas. Pero todavía no podemos darle nombre a ese perfil genético que tenemos".

Con esa respuesta a cuestas, ahora los activistas creen que la tipificación del delito de crimen de odio aprobada por el Congreso local en julio de este año servirá como una herramienta para pedir justicia en otros casos.

"Era la excusa, no sabían cómo proceder porque no existía este argumento de que es un crimen de odio. Tienes que procesarlo, no dejarlo como crimen pasional y que quede allí", dice el director de Cocut a.c.

