Barbosa y Cárdenas arrancan campaña con guerra sucia interna

PUEBLA.- A cuatro días de que inicie la campaña en Puebla de los candidatos a la gubernatura de cara a los comicios del 2 de junio, las descalificaciones al interior de Morena y Acción Nacional contra sus abanderados Luis Miguel Barbosa Huerta y Enrique Cárdenas, aumentaron en los últimos días y algunas de las inconformidades fueron formalizadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En Puebla, los abanderados hablan de reconciliar a la población radicalizada por el conflicto postelectoral del año pasado, cuando Morena aseveró que hubo fraude por parte del equipo de Martha Erika Alonso Hidalgo, aunque al final el máximo tribunal electoral dictaminó que no y reconoció el triunfo de la panista, quien perdió la vida el pasado 24 de diciembre en un accidente aéreo junto con su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

El aval que el año pasado recibió Miguel Barbosa Huerta por parte de los senadores Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, se esfumó este mes durante la precampaña, en la que participaron los tres para que los morenistas eligieran a su candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena, PVEM y PT).

Piden destitución de Fernando Manzanilla de Puebla

IMPUGNA ARMENTA CANDIDATURA DE BARBOSA

Armenta Mier se inconformó con el resultado del proceso interno, acusó parcialidad por parte de la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, e intromisión del secretario General de Gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, a favor de Barbosa Huerta, a través de intimidar diputados locales y condicionar a presidentes municipales.

Mientras el caso es revisado por los magistrados del TEPJF, la senadora del PT Nancy de la Sierra apoyó la petición de Armenta Mier hacia el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, para que retire del cargo de Manzanilla Prieto, porque advierten el riesgo de que la elección se manche.

NIEGA MANZANILLA INTROMISIÓN

El cuñado del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contestó a través de su cuenta de twitter: “Desde hace semanas he estado recibiendo acusaciones sin sustento, las cuales son, en realidad, parte de una campaña de golpeteo político, en el cual no tengo tiempo ni interés de participar”.

Por su parte, el nuevo vocero de la campaña de Luis Miguel Barbosa, Carlos Meza Viveros, ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, criticó a su ex compañero de partido, Armenta Mier y lo acusó de ser “el títere de los personeros del mal”.

Mientras el llamado del candidato a la gubernatura de Morena es a la reconciliación, su nuevo vocero expuso que Armenta Mier carece de oficio político y criticó que ahora esté pateando el pesebre que lo arropó.

Después de que Armenta Mier denunció la intervención del secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, a favor de Barbosa Huerta, Meza Viveros le recordó su vínculo de sumisión con el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien lo hizo secretario de estado y luego líder estatal del PRI, dijo.

DENUNCIAN A CONSEJERO JURÍDICO ANTE LA FEPADE

Este día el panista José María Iguíniz Cárdenas interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla (Fepade) en contra del aún consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Aguilar Sierra, por presuntamente trabajar para el Partido Acción Nacional (PAN) en sus horarios laborales.

Horas después, el gobierno estatal, a través de un comunicado, notificó de la renuncia por cuestiones de carácter personal de Aguilar Sierra, la cual se hará efectiva a partir del 31 de marzo.

Horas antes, Pacheco Pulido y Manzanilla Prieto recibieron la visita de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), quien expuso que Puebla necesita una elección “impecable, limpia y transparente”.

El estado viene de un antecedente difícil", afirmó Ortiz Pinchetti.

EN VILO NOMINACIÓN DE CÁRDENAS

En la cancha de Acción Nacional, el exaspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura de Puebla, Sulpino Perea Marín, acusó desacato por parte de la dirigencia nacional de su partido e interpuso una denuncia penal en contra de la Comisión de Justicia por no resolver la queja en contra de la postulación de Enrique Cárdenas, pese a que el TEPJF le ordenó atender este recurso y el plazo concluyó el 17 de marzo, explicó su representante legal, Pedro Gutiérrez Varela.

Expuso que debido a que el juicio de Perea Marín sigue su curso, la candidatura de Enrique Cárdenas es ilegal y puede correr el riesgo de que los tribunales ordenen la reposición del procedimiento.

LISTAS PARA LA CAMPAÑA

Será este domingo cuando los tres candidatos a la gubernatura que presentaron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Miguel Barbosa (Morena-PVEM-PT), Enrique Cárdenas (PAN-PRD) y Alberto Jiménez Merino (PRI), inicien la campaña.

El coordinador político de la campaña de Morena, David Méndez, anunció que el domingo 31 de marzo se realizará el evento de arranque de campaña al medio día en el Centro Expositor de Puebla, al cual asistirá la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

