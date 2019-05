Barbosa promete seguridad, junto al primo del "Toñín", líder huachicolero

PUEBLA.- Este miércoles, el candidato a la gubernatura de Puebla, por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, hizo campaña con el edil de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, primo del líder huachicolero "El Toñín".

En la región denominada el Triángulo Rojo, por el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, Barbosa ofreció acabar con la inseguridad que azota al estado y reconstruir el tejido social para erradicar la connotación negativa, para que en el futuro se refieran a esa región como un "triángulo virtuoso".

Destacó la presencia del edil de Quecholac porque, el año pasado, el Movimiento Regeneración Nacional exigió al Partido Social de Integración, que lo postuló, retirarle la candidatura por considerar que su integridad estaba en entredicho por ser familiar de "El Toñín".

En respuesta, Martínez Fuentes reveló que le extrañaba la postura de Morena, cuando Barbosa Huerta lo había invitado a sumarse a su proyecto político, lo que en su momento, fue rechazado por el equipo de campaña del abanderado a Casa Puebla.

"Varios partidos me invitaron y ahora se espantan de mí. Eso es lo curioso. Me hicieron la invitación los militantes del PRI, de Morena, del PES, es más antes de tomar una decisión por el PSI estuve en la casa del senador (Miguel) Barbosa en más de una ocasión. Hasta me tomé fotografías con el señor (Gabriel) Biestro", manifestó el año pasado en entrevista.

En su gira de trabajo, Barbosa Huerta agregó que trabajará de manera coordinada con los presidentes municipales para recuperar la seguridad de las familias poblanas.

