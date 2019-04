Barbosa es el candidato y va a ganar, aunque sangren por la herida: Yeidckol

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 12/04/2019 07:35 p.m.

PUEBLA.- La candidatura a la gubernatura de Puebla de Luis Miguel Barbosa Huerta está firme y el Movimiento de Regeneración Nacional, a través de la Comisión de Honestidad y Justicia, este viernes motivará la elección del exsenador como el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia por segunda ocasión, afirmó la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

"Prepárense psicológicamente para que no les haga daño, porque va a ganar; aunque veo, están sangrando por la herida"

Este viernes, por mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron a Morena, en un plazo de 48 horas, motivar su elección de Luis Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura.

Yeidckol Polevnsky, en entrevista con La Silla Rota, afirmó que acatarán lo ordenado, porque su candidato, de acuerdo con la encuesta que practicaron entre los poblanos, es el más conocido, el de mayor interacción con los morenistas, el más honesto y el que tuvo mejor intención de voto, por encima de los ex priistas Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, ambos aspirantes a la candidatura por el gobierno estatal.

Adicional, los estatutos de Morena, consideran evaluar las trayectorias de los postulantes. Por tanto, Barbosa Huerta era el mejor candidato, al margen de los resultados alterados que presentó a medios de comunicación y ante el TEPJF, el senador Alejandro Armenta, quien puso en tela de juicio el resultado de las encuesta y "de manera infantil" pidió que el candidato le solicitara públicamente sumarse a su proyecto rumbo a Casa Puebla o, de lo contrario, no accedería, recordó la líder nacional de Morena.

También puedes leer: Impugna Armenta candidatura de Barbosa en Puebla

Explicó que este día ordenó una reunión del CEN para que la Comisión de Honestidad y Justicia motive su decisión de postular a Barbosa Huerta y justificó que generalmente no hacen públicas las encuestas, por respeto a quienes pierden en las mediciones. Ya que en ocasiones, contienden por otros cargos y es una estrategia del partido para cuidar sus números y perfiles a los diferentes cargos de elección popular.

De manera velada, rechazó que Barbosa Huerta haya sido su candidato a la gubernatura desde el inicio y descartó inequidad en el proceso interno, como acusó Alejandro Armenta ante el TEPJF, recurso que fue rechazado.

Tras lamentar el golpeteo político de Armenta Mier, Yeidckol Polevnsky, exhortó al senador Ricardo Monreal a deslindarse de las acciones de él y de su propio suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien se refirió como un "perro tobillero" (sic), por carecer de nivel y dedicarse a morder por debajo.

Recordó que Rojas Díaz Durán, quien denunció esta semana a Barbosa Huerta por presunto lavado de dinero, traicionó a Manuel Camacho Solís y a Marcelo Ebrard, porque así se conduce.

También puedes leer: Denuncian a Barbosa por lavado de dinero; él se defiende

"Yo creo que va a ser muy sano para el senador Monreal, salir a deslindarse de los manejos sucios, agresivos y majaderos que está haciendo Rojas Díaz Durán, porque lo están dejando muy mal. Imagínate, darle patadas al pesebre, al partido que te llevó al Senado y te dio su confianza. No le puedes hacer eso".

Asimismo, Yeidckol Polevnsky, justificó que Barbosa Huerta esté sumando a ex priistas, ex morenovallistas y ex marinistas en su equipo, porque su estrategia, dijo, es similar a la utilizada en su momento por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de sumar a todos, hasta que cada uno con su trabajo, se gane un lugar.

No obstante, advirtió que ahora que López Obrador es el presidente de la República, muchos buscan entrar a Morena, pero sus militantes "deben cuidar a Morena de los ambiciosos y vulgares. Son de los que nos queremos sacudir".

Aunque evitó hablar de los riesgos de la elección de Puebla, confía en que Morena ganará el 2 de junio en las urnas, tras reconocer que dio la instrucción de que un panista no podía ocupar el interinato tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, "porque no iban a permitir que les robara nuevamente la elección".

En la entrevista, también lamentó el contenido de los audios en los que se escucha a Armenta Mier y a la ex diputada federal Violeta Lagunes, hablar sobre la posible muerte de Barbosa Huerta por su estado de salud.

"Fue horrible, yo te voy a decir que iba a una reunión y puse el audio porque me lo mandaron por whatsApp y dije madre mía, que cosa más terrible y espantosa, de lo que son capaces. Me enfermé del estómago, porque no podía creer que hubiera gente tan vil, tan baja, capaz de hacer tantas cosas espantosas".

Sin embargo, evitó precisar si en automático Armenta Mier está fuera de Morena, ya que a decir de la líder nacional de Morena, contendió por el Senado por Morena, pero eso no lo hace militante del partido.

En conclusión, Armenta Mier ha traicionado los principios de Morena, porque ha mentido y traicionado, concluy

LEA TAMBIEN Pide TEPJF a Morena fundamentar candidatura de Barbosa El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuestionó la metodología del estudio por el que Miguel Barbosa fue electo candidato a la gubernatura

LEA TAMBIEN Armenta y Barbosa hacen las paces; Morena sigue proceso de expulsión El senador Alejandro Armenta afirmó que se mantendrá en Morena y precisó que a través del diálogo democrático abierto pueden construir la unidad

bl