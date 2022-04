"Barbero Rodríguez", el arte que germinó en plena pandemia

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Roberto nunca se imaginó que, de la albañilería, le esperaría otro mundo, uno más colorido y en plena pandemia: el arte de crear figuras en las cabezas de cientos de personas.

TAMBIÉN LEE: ME SECUESTRARON PERO ME LIBERARON, NO ERA A MÍ AL QUE BUSCABAN": VÍCTIMA

Una Madonna, el escudo de Chiapas, la máscara de un parachico, una enorme telaraña, la "foto" de una hija, un calendario maya, el logotipo de un equipo de futbol o un Súper Sayayín, es parte de lo que el joven, originario de Comitán de Domínguez, ha podido crear desde que se dio cuenta de que, las tijeras, navajas y la maquina rasuradora, serían parte esencial de su vida.

"Comencé en esto hace como dos años (tenía 17 de edad), cuando de igual forma llegaba a Chiapas el covid-19, y sin duda a la gente le ha gustado mucho; y puedo decir que fui el primero en hacer esto en el estado", manifiesta en entrevista con La Silla Rota.

Su técnica, considerada dentro de la barbería como realismo, está más que pulida, y prueba de ello es que no necesita elaborar antes el tradicional boceto a lápiz, como lo hacen otros profesionales, sino que solo requiere "de su pulso" y de observar el dibujo, a la primera, para plasmar lo que el cliente demande.

(Foto: Christian González)

A pesar de que desde hace poco tiempo está inmerso en este oficio, Roberto de Jesús Rodríguez Morales ya fue invitado a seminarios, el último de éstos en la Ciudad de México, apenas en marzo pasado, donde decenas de personas, sobre todo jóvenes, deseaban aprender de su talento. De hecho, tiene más invitaciones en puerta y no las piensa desaprovechar.

Inclusive, en su peluquería, ubicada en la colonia Terán, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con un ayudante y a la vez alumno quien, según él, tiene "vena" en este oficio.

UN "TIJERAZO" A SU PASADO

Tras dejar en claro que una de sus inspiraciones proviene del artista boricua "Barbero Bengie" (a quien ya conoció en persona) o del colombiano "Izaza", el joven recuerda que este oficio lo aprendió de forma empírica, pues en un principio tomar un curso profesional estaba lejos de su economía.

Sin embargo, la situación empeoró: un día salió a trabajar con su padre, de oficio albañil, al municipio de Copainalá, también en Chiapas, pero se cayó de un domo, cuya altura superaba los 12 metros, y se quebró la cadera.

Este accidente, que lo mantuvo mes y medio en cama, fue clave para que él se dedicara de lleno a mirar videos sobre barbería. "Cuando me recuperé, ¡y gracias a Dios que pude caminar!, porque pensé que ya no me pararía de nuevo, comencé a recortar", agrega el entrevistado, quien descartó estudiar Medicina Humana para dedicarse a la barbería de por vida.

(Foto: Christian González)

A Roberto, en cuya genealogía no hay un solo peluquero, no solo le encanta su oficio, sino también tratar de la mejor manera posible a quienes acuden a él; "eso me llena mucho, que queden satisfechos con mi trabajo y mi atención; además, como soy cristiano, aprovecho para hablarles de Dios, porque también eso fue una promesa luego de recuperarme de ese accidente".

TAMBIÉN LEE: POLICÍAS GOLPEAN Y DESAPARECEN A TRABAJADORES DE EMPRESA EN CHIAPAS

No obstante, acepta que el camino para dominar el arte de dibujar en "lienzos humanos" no era fácil; primero, dice, comenzó haciendo líneas, hasta perfeccionar "el pulso" y lograr obras de arte en cientos de cabezas.

SUS AMIGOS... SUS MODELOS

Pero él no habría perfeccionado su técnica sin el respaldo de sus allegados. En un principio, dice, eran sus amigos con quienes practicaba; aunque, cuenta, hasta la fecha invita a la gente, sobre todo a choferes de bicitaxis, a que pasen a su local y pidan el corte que deseen, sin pagar un solo peso.

(Foto especial)

Roberto, el único varón de su familia (tiene cuatro hermanas), sabe que su trabajo vale, y mucho. Por ello, un corte normal o con un dibujo, puede costar desde 100 pesos hasta mil 200 pesos, como el último que le hizo a un arquitecto; "me sorprendió que este profesionista me lo pidiera, pues es ¡una arquitecto! Le hice una telaraña en toda la cabeza".

(Foto especial)

Sin duda, refiere, para elaborar una obra de arte invierte hasta una hora y media, o un poco más, "porque requiere de mucha paciencia", ataja el artista, quien siente que aún tiene mucho camino por recorrer, sobre todo porque a sus 19 años de edad, no puede pensar más que en las futuras obras de arte que quedarán plasmadas y, principalmente, "emparejarse" a uno de sus ídolos, el "Izaza", maestro del realismo en el ramo.

(Foto especial)

Además, Roberto quiere poner en alto el nombre de la barbería, pues está consciente de que en Chiapas a este oficio lo catalogan como "que no vale, como que lo agarran los que no estudiaron, y así; por eso deseo que, en un futuro no lejano, traten o vean a un barbero como si vieran a un doctor".





(djh)