Bárbara Botello queda libre, pero con fianza

PABLO CÉSAR CARRILLO 01/06/2019 09:15 a.m.

Guanajuato.- Sorpresa en el 'caso Botello'. La jueza Cristina Rábago dictaminó formal prisión en la tarde de este viernes para la excaldesa, pero la acción de su equipo de abogados logró su liberación esta misma noche. Según confirmó a La Silla Rota su amiga y exregidora Verónica Barrios: "Bárbara ya está en su casa y estamos muy contentos".

Luego de firmar dos compromisos que fueron: una fianza en efectivo y presentarse a firmar al juzgado cada 14 días, la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibañez, podrá circular libremente por el estado, el país o incluso en el extranjero, mientras se lleva a cabo el juicio penal que enfrenta por Peculado.

"La fiscalía solicitó que se le obligara a que no pudiera tener libertad fuera del estado o del país pero la jueza consideró que no era necesaria esa medida tan drástica porque no hay información que indique que la licenciada viva en Miami, en Tijuana o en alguna otra localidad", dijo el abogado Iván Lozano Serna.

Destacó por el contrario que Bárbara Botello, "tiene arraigo en Léon. Tiene aquí su casa, su familia, su despacho, aquí trabaja, de tal suerte que la jueza consideró prudentemente y muy justo criterio, no impedir el que pudiera salir del estado o del país"

De cualquier manera, "Si no firma se le puede quitar el beneficio que tiene para enfrentar el proceso y pudiera ser reaprehendida" dijo Lozano Serna.

El abogado dijo que los abogados de la Fiscalía General del Estado (FGE) les dieron buen trato pero negó tajante la versión que hablaba que esa instanci y el gobierno municipal de León tuvieran que dar visto bueno para que la juez otorgara la libertad condicional a la acusada.

"No, eso no es cierto. La decisión fue de orden jurisdiccional, es decir, el poder judicial tomó la decisión pero si le puedo decir con toda honestidad que la Fiscalía tuvo mucha apertura con la defensa".

"Se portaron muy flexibles, trataron de ayudar para que esto fuera lo más ágil posible. Creo que la fiscalía actuó muy humana y claro hubo peticiones, se debatió y se pelearon ciertos puntos defensa y fiscalía y al final, la jueza llegó a un punto medio que nos dejó satisfechos a todos".

Sobre el recurso que Bárbara Botello debió dejar en garantía para llevar su juicio en Libertad el abogado no quiso revelar el monto se entregó en efectivo mismo que se logró reunir gracias a una vaquita.

"Se logró juntar por medio de varios familiares y de varios amigos la cantidad en efectivo que se entregó al juzgado y que el juzgado depositó el dinero a la cuenta del Poder Judicial para que quedara resguardado por el mismo Poder Judicial", dijo el abogado Iván Lozano Serna.

"No se le exigió el millón y medio de pesos que se está peleando o debatiendo porque eso sería un perjuicio. Sería tanto como darla como culpable cuando esto no ha hecho más que empezar", subrayó el egresado de la escuela de derecho de la Universidad Iberoamericana.

Par terminar, el abogado Iván Lozano, miembro del equipo legal que encabeza Martín Ortiz García dijo que ahora lo que sigue es "Estudiar con mucho cuidado el caso, son miles y miles de hojas, en 39 tomos y vamos a juntar las pruebas de descargo que indiquen que la licenciada Botello no tiene responsabilidad en esos cargos".

Dijo que el equipo legal de la ex alcaldesa espera que la sentencia se dé a más tardar en 6 meses aunque el plazo legal para ello sea de un año.

"Si la Fiscalía sigue con ese buen talante podríamos llevar un periodo de instrucción lo más rápido posible para que tengamos la sentencia en un periodo corto, porque es de interés público saber qué sucedió". concluyó.

