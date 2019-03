Balean oficinas de medio de comunicación en Xalapa

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 15/03/2019 03:44 p.m.

Xalapa, Ver.- El director de Formato 7, Manuel Rosete Chávez, confirmó que las oficinas de su medio de comunicación fueron baleadas la madrugada de este viernes 15 de marzo, por sujetos desconocidos.

A través del portal de internet Formatosie7e y en su columna, que se publica en varios medía estatales, expone los hechos de violencia que, consideró, tienen la intención de intimidar a la prensa crítica en el Estado.

En la página electrónica se difunde una fotografía en la que se observa una bala incrustada en la cortina metálica de las oficinas, como prueba del ataque que se suscitó cerca de las tres de la mañana.

En las banqueta se encontraron esquirlas de una pistola calibre 3.80, "No sabemos si se trata de un acto de intimidación (lo más seguro) o resultado de un arranque de estupidez de un loco que se le ocurrió disparar su arma contra la cortina", expone en su columna.

En su texto confirma que no presentará denuncia, ni recurrirá al apoyo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, por no confiar en su trabajo.

Hace referencia a la más reciente declaración de la Iglesia en la que se alerta que Veracruz se encuentra al borde de un estallido social por la ausencia de un gobierno.

"Luego entonces quedamos así, con la preocupación de estos violentos hechos que solo encuentran una explicación: ganas de intimidar a los medios de comunicación críticos"

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Jorge Morales, dijo que no tenía conocimiento de los hechos y que nadie se había acercado a la comisión para denunciarlos.

En entrevista con La Silla Rota, refirió que solo en caso de que el periodista Manuel Rosete solicite su apoyo podrán intervenir para brindar seguridad o implementar algún mecanismo de protección.

"No ha acudido con nosotros, a mí me informaron ayer en la noche de que había una agresión o algo por el estilo; pregunte a algunos compañeros, pero me dijeron que no y la persona (Manuel Rosete) no nos ha hablado y si lo hace con mucho gusto veremos qué procede".

