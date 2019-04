Bajo investigación eclesiástica, fraile señalado por acoso y abuso sexual

ROBERTO BARBOZA SOSA 02/04/2019 10:13 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Por su presunta conducta de acoso y abuso sexual contra una voluntaria de 18 años, hace siete años, de la Casa del Migrante La 72 de Tenosique, el fraile Tomás González Castillo fue retirado de sus tareas en esa institución y sometido a investigación por la Provincia San Felipe de Jesús.

En un comunicado, la organización "Hogar-Refugio para Personas Migrantes La 72", indicó que la Provincia San Felipe de Jesús "desde hace meses" inició una investigación que se "encuentra en curso" por la denuncia presentada por la víctima.

Sin embargo, el hecho trascendió apenas esta semana, luego que la exvoluntaria Mizar Martín acusó al párroco en redes sociales, y a la que se sumaron más voluntarias de La 72 a través del Colectivo de Mujeres de la UJAT, que encabeza una lucha contra el acoso en la Universidad.

Al precisar que colaborará en la investigación para el esclarecimiento de los hechos "en la búsqueda de justicia", la ONG defensora de los derechos de los migrantes citó que la Provincia San Felipe de Jesús, Orden de la iglesia católica a la que pertenece la 72, nombró otro fraile franciscano en sustitución de González Castillo, quien "se encuentra retirado del proyecto".

Consideramos prioritario que la Provincia San Felipe de Jesús avance en la investigación abierta con la mayor celeridad posible. Se requiere de una investigación profunda y rigurosa, donde se escuche a todas las partes y se preste especial atención al testimonio de Mizar Martín".

En su cuenta de Twitter el fraile Tomás Gonzalez se defendió al señalar que era profundamente doloroso ser señalado por alguien a quien admiro y convivía mucho tiempo. La respuesta automática "yo te creo" habla de la solidaridad por encima de cualquier amistad o sentimiento.

Confirmó que si "de algo sirve quiero informar que mi Superior Provincial desde hace meses empezó una investigación y "estoy sometido a proceso; además de haberme separado de La 72 y nombrar a otro fraile" que acompañe el proyecto y mantener en el Director actual toda la responsabilidad.

"Tengo mi postura y mi verdad que no diré por este medio sino sólo en el mencionado proceso. No diré más. Creo en la verdad y la justicia y la Verdad nos hará libres", expresó en la red social.

Pero, en un comunicado difundido a través del Colectivo Mujeres UJAT, más voluntarias y ex voluntarias de La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes, se sumaron a la denuncia en contra de Fray Tomás González Castillo fundador y coordinador del albergue.

Después del 27 de marzo, día en que salió la publicación señalándolo como violentador, hemos decidido posicionarnos a favor de nuestra compañera Mizar Martín, acreditando, no sólo el abuso hacia ella, sino señalando todas las formas de violencia que este señor ejerce desde su posición privilegiada como hombre, religioso y ´defensor de los DDHH´ siendo la imagen política principal de La 72".

Relataron que cada una llegó al albergue buscado un espacio para la defensa de la dignidad humana y la justicia social, y ahora "que sabemos que no estamos solas, queremos exigir se haga justicia para la compañera Mizar y para las demás compañeras que han sido violentadas de manera sexual, verbal y psicológica por Tomás González en su ejercicio de poder y doble discurso".

"Hemos sido testigos de su doble vida, por un lado como fraile franciscano y por otro como hombre que sostiene relaciones con voluntarias del albergue, haciendo creer a los ojos de quien él quiere, que es de manera consensuada después de una táctica de manipulación y exigiendo a las compañeras lo mantengan en secreto".

Esa situación como lo demandó Mizar, se convirtió para ella en un infierno y el día de hoy "lo ponemos en voz común porque es un acto que desvirtúa al proyecto de la 72, un proyecto de vida que no queremos que él lo convierta en uno de muerte".

Afirman estar convencidas de señalarlo como persona que violenta y ejerce su privilegio machista y como principal agresor de no sólo una sino muchas compañeras "que fuimos y somos voluntarias en la casa. Con coraje, la pena y el dolor que nos aliena, seguiremos dando frente a esta lucha y a la impunidad de la Orden Franciscana quien lo encubre en sus actos y quien tiene conocimiento del caso de denuncia".

Advirtieron que si es necesario habrá más testimonios y "tejeremos nuestra palabra como acto político y de defensa". "Hablamos con la verdad, nosotras no estamos en contra del albergue ni estamos criminalizando el trabajo de otros defensores (as) de derechos humanos en el ámbito migratorio, somos parte de esa misma lucha. Queremos que Tomás deje de ser la imagen idolátrica del proyecto, no lo vamos a encubrir más, que se vaya y que deje de violentar el espacio de lucha y que asuma las responsabilidades ante esta denuncia pública", pidieron.

