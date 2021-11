Baja California: a un paso del paro total en el sector Salud

TIJUANA.- Los adeudos por prestaciones laborales y compromisos contractuales con el personal de Salud sindicalizado tienen al sector a un paso del paro total en Baja California.

Las protestas iniciaron el pasado jueves con un paro de dos horas en las áreas administrativas de la Secretaría de Salud en cada uno de los tres distintos cambios de turno, y el personal marchó este viernes.

Mayra Rendón Machuca, secretaria general de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTS), dijo que se agotó la prórroga que dieron al nuevo gobierno encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, para cubrir los adeudos que dejó su antecesor, Jaime Bonilla Valdez.





Mayra Rendón Machuca, secretaria general de la sección 24 del SNTSS

"Yo culpo desde la administración pasada porque ellos se van el día 29, viernes 29 (de octubre) y no nos pagan lo que teníamos ya en minuta", destacó.

Presionado por los trabajadores, el SNTS ya se había reunido con las autoridades del nuevo gobierno y acordaron una semana de plazo para el cumplimiento de los compromisos, pero ahora además se acumularon nuevos adeudos.

Rendón Machuca detalló que tan solo por el mes de noviembre, el primero de la administración de Ávila Olmeda, el gobierno de Baja California ya debe 80 millones de pesos correspondientes en parte a una primera entrega del aguinaldo que debió ser depositada el pasado martes 16.

También, continuó, están exigiendo una entrega de uniformes que venció el 30 de octubre y un calendario de pagos para los compromisos de diciembre que incluyen prima vacacional y otras prestaciones por un monto que no especificó.

"No estamos pidiendo nada que no hayamos trabajado, es nuestro derecho. No estamos pidiendo una dádiva", asentó Rendón Machuca como líder de una de las tres secciones sindicales que aglomeran a 9,800 empleados.

"Los tres vamos a marcha, y el lunes de no comunicarse ellos con nosotros, de no dar fecha de pagos, ese calendario que estamos pidiendo o el pago de aguinaldo porque ya no hay tregua aquí, el lunes amaneceríamos con las unidades paradas en su totalidad por alrededor de 24 horas completas".

De acuerdo con el secretario de Salud en Baja California, José Adrián Medina Amarillas, el personal sindicalizado representa entre el 50% y 60% del total de la plantilla del sector Salud en el estado.

Esto significa que un paro total como el anunciado para el próximo lunes pondría en serias complicaciones al estado.

"Lo ideal es que no lleguemos a ese extremo, y no vamos a llegar", respondió el secretario Medina Amarillas.

Por otro lado, Mayra Rendón aseguró que la inconformidad de los trabajadores también obedece a que el abasto de insumos en los hospitales no ha sido resuelta.

"Los medicamentos, como los insumos, están llegando a cuentagotas", afirmó.

esc