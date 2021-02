Ayuntamiento de Xalapa reconoce que gasta más de medio millón en periódico oficial

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- Mauricio Villa Amezcua, vocero del Ayuntamiento de Xalapa, reconoció que la impresión del periódico oficialista de la administración morenista ha generado un gasto de más de 660 mil pesos y que carece de una medición de impacto con sus lectores.

El anuncio de este 24 de junio, confirmó lo expuesto en un reportaje publicado ''Ayuntamiento gasta más de medio millón de pesos en periódico Xalapa Florece''. Lo anterior, basado en datos y facturas obtenidos a través de la solicitud de información 01786519.

Villa Amezcua precisó que el costo generado por la impresión de 27 ediciones del periódico “Florece Xalapa” es de 660 mil 98 pesos, es decir casi 50 mil pesos de lo expuesto por este medio de comunicación.

“Lo han calificado hasta de pasquín, compañeros. Florece Xalapa es una publicación que, aunque modesta, busca informar sobre las acciones principales de gobierno, hacia las colonias periféricas del municipio, en su mayoría sin acceso a internet y redes sociales, o sin la posibilidad de adquirir un diario”, justificó el vocero xalapeño.

No obstante, reconoció que el impreso carece de una medición de impacto con sus lectores. “Se ha criticado que no tenemos una medición de impacto con los lectores, aunque no estamos obligados a ello, esperamos realizar durante los meses próximos, con apoyo de alguna institución especializada, un estudio de consumo de medios, que nos permita no solo conocer el impacto de “Florece Xalapa”, sino de todos los medios de comunicación locales”, apuntó.

El coordinador de Comunicación Social recalcó que el gobierno pasado, encabezado por Américo Zúñiga Martínez, erogó en 2017, en el rubro de servicios de comunicación social, 38 millones 919 mil 434 peso. En tanto, dijo, en 2018, el primer año de la administración morenista, únicamente destinaron 8 millones 288 mil 72 pesos.

“Esto nos dice que alguien está extrañando ese gasto”, ironizó Villa Amezcua en rueda de prensa.

Agregó que la distribución del periódico no implica un gasto, más allá del consumo de gasolina de vehículos de comunicación social, mismos que distribuyen el impreso a 289 colonias y 5 congregaciones.

“Nuestra mayor fuerza de distribución son los proveedores de la dirección de participación ciudadano y personal de los centros de gestión comunitaria, quienes lo reparten en los hogares sin que esto represente un gasto para el ayuntamiento.

El 18 de junio de 2019, este medio hizo énfasis en las debilidades del periódico Florece Xalapa y comparó la estrategia de comunicación con la implementada por la administración de Javier Duarte de Ochoa, que entre 2010-2016 imprimió y regaló el periódico Centinela, para difundir sus acciones de gobierno.

Además, según la respuesta a la solicitud de información 01786519, el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de subarrendar o pagar por la maquila de los tabloides para este periódico, debido a que tampoco cuenta con una imprenta para la producción de los ejemplares dos veces al mes. En contraste, respondieron que se han abstenido de contratar publicidad en redes sociales.

A su vez se comprobó que el costo de la impresión del periódico Florece Xalapa varió de precios con sus dos proveedores y pasó de 34 mil 452 pesos mensuales, cuando maquiló la empresa Mayra Editorial, a 59 mil 160 pesos por dos ediciones cada 30 días, una vez que se contrató a Compañía Periodística del Sol SA. de CV., (Diario de Xalapa).





