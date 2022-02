"Ayúdame papá" suplicó Eduardo de 16 años, mientras escondía a sus hermanitos

TLAJOMULCO, Jal.- Eduardo de 16, cuidaba a sus hermanos pequeños mientras sus padres trabajaban. El viernes, a las 14:30 horas escuchó que alguien golpeaba la puerta de su casa, con la intención de abrirla a la fuerza. Escondió a sus hermanos y llamó a su papá para pedirle ayuda, fue la última vez que su familia escuchó su voz.

Eduardo vive en Hacienda de los Fresnos 2, del municipio de Tlajomulco, Jalisco.

Vecinos de la familia narran a periodistas locales que tres hombres a bordo de una camioneta RAM gris llegaron a la Calle Circuito de Bambú, presuntamente buscaban a un hombre que vivía atrás de la casa de la familia de Lalo.

Eduardo escuchó el escándalo en su vivienda y quizá alcanzó a ver a los hombres armados y lo único que atinó fue a llamar a su padre y esconder a los niños en un baño del segundo piso.

"Me dice que estaban tratando de romper la puerta, me estaba hablando por teléfono para contarme eso, le dije: 'cierra la puerta' y se escucha que truena la puerta, se oye que le dicen que se tire al suelo, se oye un balazo, se oye que le pegan y él alcanza a decirme: 'ayúdame, papá'", recordó el señor Eduardo Salomón Puertos.

"Me come el corazón porque no dejo de escuchar: 'ayúdame, papá'", repetía el hombre, el pasado sábado, cuando sus vecinos se unieron a la familia para realizar una manifestación y exigir a las autoridades encontrar al menor.

El hombre señala que en su casa encontró sangre, por lo que piensa que Eduardo se encuentra herido; "ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él", enfatizó el padre.

"No es vago ni nada, él trabaja, viene a su casa, ni siquiera se desbalaga", señala Laura Gaytán, mamá de Lalo.

La familia también repartió volantes, acompañada de vecinos y amigos, en Camino a Unión del Cuatro, afuera del fraccionamiento donde viven.

