Avanzan campañas para gubernaturas con golpeteos y resbalones de candidatos

"La candidata no conoce Campeche, prácticamente no ha estado pues estuvo muchos años fuera de la entidad y no conoce las necesidades de las comunidades, de los municipios y solamente la vemos cada 3 o cada 6 años apareciendo; la hemos visto en diferentes partidos políticos, siempre por grandes cargos de elección popular y plurinominal, entonces, ¿qué le ha dado ella a nuestro Estado en todos estos años?"