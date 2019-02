Avanza consulta sobre termoeléctrica, incidentes solo en dos casillas

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 23/02/2019 02:04 p.m.

En el primer día de la realización de la consulta ciudadana en torno a la operación de la termoeléctrica de Huexca solo se han registrado incidentes en dos centros de votación, informó en entrevista telefónica Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos.

De acuerdo con el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la mañana se instalaron las 75 mesas receptoras, pero solo en la de Temoac, en la zona oriente de Morelos, y en la del norte de Cuernavaca, se registraron incidentes.

"Logramos en la mañana instalar las 75 mesas receptoras, desafortunadamente, pues un grupo de los opositores empezó a visitar varias mesas en el municipio de Temoac, desafortunadamente pues impidieron este ejercicio de participación, quemaron la urna, se robaron toda la papelería que corresponde a este ejercicio y bueno, pues siguieron caminando hacia otras varias mesas.

"Optamos mejor por retirar algunos de los puntos donde esperábamos que pudieran acudir, y bueno, digamos que fue la única mesa que se levantó de manera definitiva", dijo.

En Cuernavaca, en la mesa instalada sobre la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, frente a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Bienestar, jóvenes encapuchados acudieron a vandalizar.

Tres de ellos fueron detenidos por la policía, pero minutos más tarde fueron puestos en libertad, sin cargos, a petición de las autoridades federales.

"En el municipio de Cuernavaca un grupo de tres personas encapuchadas llegaron a vandalizar la mesa, empezaron a tachar las hojas donde se está recabando la información de la votación, intentaron robarse la urna, alteraron el orden público y entendemos que la policía de Morelos los detuvo por eso, sin embargo de inmediato el gobierno federal instruyó y le pidió a las autoridades estatales pudieran dejar en libertad a estos jóvenes.

Opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) quemaron las boletas de la consulta ciudadana sobre la termoeléctrica de Huexca en la mesa de votación de la cabecera municipal de Temoac, ubicada a 5 minutos de Amilcingo https://t.co/hWWIWKVzYy pic.twitter.com/50ncDJu1mj — La Silla Rota (@lasillarota) 23 de febrero de 2019

"Pedimos y solicitamos la presencia de la Comisión de Derechos Humanos para que dieran fe de la integridad física de las personas y solicitamos, y ellos accedieron, a dejarlos en libertad. Este no es un gobierno represor, es un gobierno que está buscando que la gente participe, que hagamos nuevas maneras de participar en nuestro país y por eso es que solicitamos y afortunadamente nuestra petición fue atendida", dijo Flores.

El delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos dijo que el grupo opositor al proyecto que reventó la consulta en la cabecera municipal de Temoac es el mismo que ha recorrido otras mesas de votación con el fin de intimidar a los votantes.

"De manera real solamente hemos tenido problemas en dos mesas y las otras, por un ejercicio de prevención, en Hueyapan también la suspendimos, un ejercicio de prevención, estaban visitando comunidades, es el mismo grupo, por cierto, no es un tema generalizado, queremos pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden a informar, no es muchas comunidades levantándose para esto, es el mismo grupo que está recorriendo varias mesas, tratando de intimidar para que no siga la participación.

"En otros lugares ha habido manifestaciones de carácter pacífico, con cartulinas, otras personas haciendo campaña para que se vote en contra de la termo con megáfonos y a todo mundo se le ha respetado su derecho", dijo Hugo Éric.

Por la noche, dijo, se emitirá un reporte con el saldo del primer día de la jornada de la consulta ciudadana.

"Le pedimos a la gente que salga a votar con confianza, que salgan a expresar su opinión, los grupos que están en contra de esto ya expresaron su opinión, ahora falta conocer la opinión de la ciudadanía, para esto se hizo este ejercicio y queremos pedirle a todo mundo, no hay realmente violencia en el estado, fuera de Temoac no ha habido ningún incidente que tengamos que lamentar y el otro incidente, como ya lo comenté es el de Cuernavaca, entonces están focalizados y la de Cuernavaca se estará instalando nuevamente, les pedimos por favor que no duden en salir y dar su opinión si entra o no en operación esta termoeléctrica", dijo.