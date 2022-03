Autos "chocolate": claves para regularizar tu "nave" si vives en estos 12 estados

Este martes comenzó el periodo para regularizar automóviles de procedencia extranjera en México, mejor conocidos como "autos chocolate", para lo cual se habilitó una página oficial donde se podrá agendar una cita y poder hacer el trámite sin intermediarios.

De acuerdo con información oficial, el costo por trámite será de 2 mil 500 pesos y cada persona tendrá derecho a la importación definitiva de sólo un automóvil.

Según lo establecido en la reforma al Decreto para la regularización, los Estados donde podrán regularizarse los autos chocolate son:

Baja California

Baja California Sur

Sur Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Michoacán de Ocampo

de Ocampo Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

LOS PASOS

El primer paso será agendar una cita a través del sitio oficial, donde se solicitarán datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), código postal y el número de identificación vehicular para programar la cita ante el Registro Público Vehicular (Repuve).

A través de la página oficial del SAT se realizará el pago en línea de 2 mil 500 pesos.

Deberá presentarse el propietario con el vehículo ante el Repuve de la entidad en la que se encuentre y deberá llevar los siguientes documentos:

Título de propiedad

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses

Manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado

Comprobante de pago

Cita electrónica impresa

LOS REQUISITOS

Ser persona física Mayor de edad Ser residente de los estados permitidos para la regularización El año del vehículo debe ser cinco o años o más anteriores al 2022 El automóvil no debe tener reporte de robo en México o Estados Unidos Presentar el manifiesto bajo protesta de decir verdad Haber realizado el pago único de 2 mil 500 pesos



LOS QUE NO PASAN

Los automóviles que tengan restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México Vehículos de lujo, deportivos, ni blindados Que no cumplan con las especificaciones físico- mecánicas o de protección al medio ambiente Que estén reportados como robados Que estén relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal

¿VENTAJAS?



Gobiernos locales están tan interesados en que acudas a realizar este trámite que traerá una cantidad importante de autos "chocolate" a la legalidad.

Para esto algunos puntos del país han establecido diferentes formas de ayudar o incentivar a las personas que acudan para legalizar su patrimonio a través del Repuve, pero ninguno como Baja California, que te perdonará impuestos por realizar este proceso.

Esta semana el estado fronterizo anunció un decreto en el que se aprueba un estímulo fiscal desinado tanto a quienes acudan para expedir placas como los que regularicen un carro "chueco".

Según el escrito, el gobierno podrá otorgar un estímulo fiscal de $1,000 pesos al momento de realizar el pago de expedición de placas o legalización del vehículo a través del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California (INVEC).

Para ello los interesados deberán realizar el proceso antes de que se cumplan los primeros cinco días a partir de la importación, en caso de ser carros chocolate. Para quienes también le saquen placas al mismo auto se ofrecerán otros $500 pesos adicionales en forma de estímulo.

¿Y LOS DEMÁS ESTADOS?

Hasta el momento se ha publicado que estas facilidades solo estarán disponibles hasta el 20 de julio de este año. Mientras tanto, el resto de los estados que están llevando a cabo la legalización, como Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Durango, Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Baja California Sur, no han anunciado públicamente ningún incentivo similar, pero eso no significa que no puedan existir en un futuro.

Autoridades en seguridad a nivel nacional han hecho un llamado a la regularización de los autos chocolate ya que estos son utilizados comúnmente para cometer actos ilícitos, un patrón que se repite en varios estados del país. Dado que los vehículos importados ilegalmente son muy difíciles de identificar en las investigaciones, se han convertido en los favoritos del crimen organizado.

