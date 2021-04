Autorizan incluir 258 apodos en las boletas electorales de Nuevo León

MONTERREY.- El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó la inclusión de 258 apodos en las boletas electorales 2021 a candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección popular que solicitaron incluir un seudónimo junto a su nombre.

Acreditó cinco apodos de aspirantes a la gubernatura; 117 de candidaturas a diputaciones y 136 sobrenombres de contendientes a ayuntamientos, los cuales cumplieron con los requisitos de ley de no constituir propaganda electoral, no confundir al electorado, no emplear frases o lenguaje vulgar, denostativo o peyorativo; no incluir frases o símbolos religiosos; y no contravenir o atentar en contra de la moral y de las buenas costumbres, del sistema legal electoral o de los principios rectores.

Dr. Jacques, candidato a gobernador.

Además de los apodos, también se autorizó que el nombre de los candidatos aparezca con un solo apellido o sin éstos, como son los casos de Fernando Larrazabal, Samuel García, Daney Siller, Dr. Jacques, y Adrián.

Chuchys, candidata a la alcaldía de Los Herreras.

Entre los motes para diputaciones, están "Nicole", "Wampy", "El Lic.", "Raúl Tamales", "Pedrito", "Kika", "Kike el de San Jorge", "La Pica", "Chiquilín", "El Cuate" y "La Morocha".

Y en Ayuntamientos, algunos seudónimos son "El Profe Silverio", "Chuchys", "Piolín", "Valdis, Teacher", "El Gato", "El Abejorro", "La Tremenda Carola", "El Shaka", "Vic", "Neto El Bigotón", "Mijes", "Marco El Pollo González", "Pipere Guerra", "Chetty Molina" y "El Original".

