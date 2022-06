Autoridades se vuelven aliadas de agresores por violencia vicaria, acusan madres

GUADALAJARA. - La violencia vicaria, la ejercida contra niñas, niños y adolescentes como daño contra sus madres, no está tipificada en México, y las instituciones de procuración de justicia actúan como cómplices de los agresores, acusó Nato Montes, fundadora de la colectiva Madre, yo sí te creo.

"Se romantiza la maternidad y creen que tienen que ser perfectas para que les regresen a sus hijos, pero no es así, este es su derecho vivir libres de violencia con nuestras crías. No tengan miedo, no están solas", dijo la mujer para Zona Docs.

Ante esta situación, madres como Nato han convocado a una concentración pacífica para este sábado 11 de junio, a las 12:00 horas. La cita es a las afueras de las oficinas jurídicas del DIF, ubicadas en Av. de la Cruz No. 2003, colonia San Vicente, cerca del Panteón Guadalajara.

Las integrantes de la colectiva se unirán para acompañar a Adrianne, originaria de Aguascalientes, quien hace dos años sufrió la sustracción de su hija menor de edad por parte de su expareja. El hombre se llevó a la niña a vivir a Jalisco y comenzó un proceso para quitarle la custodia.

MADRE YO SÍ TE CREO, CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA

Este nombre se le ocurrió a Nato Montes porque, explica, envía un mensaje potente a todas esas mujeres que por mucho tiempo se han sentido solas e ignoradas, no sólo por sus familiares más cercanos, sino también por la sociedad y las autoridades.

El concepto de violencia vicaria, propuesto por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, refiere a "aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer".

Se trata de "una violencia secundaria a la víctima principal", es decir, a través de terceros -en este caso las y los hijos- que los agresores -comúnmente padres, o ex parejas– buscan causar un daño a la mujer.

La manifestación más común del daño está asociada a la sustracción de las y los hijos menores de edad del hogar materno.

Este tipo de rapto, detalla la activista, suele suceder posterior a que la mujer ha interpuesto una denuncia por violencia, una demanda de custodia, una demanda de divorcio o, incluso, "sin haber ningún proceso legal", el objetivo de esta acción por parte del agresor es "mantener el control sobre la madre".

LA LUCHA DE ADRIANNE

Desde 2020, Adrianne ha sido víctima no sólo del padre de su hija, sino también de la ineficiencia y omisión de las instituciones, pues aunque la madre consiguió recientemente la autorización para tener espacios de convivencia con su hija cada dos semanas, personal del DIF Guadalajara, quienes se encargan de vigilar estos encuentros, nunca le notificaron la modificación de las fechas de visita, aunque sí al padre.

"En DIF hay un error en las fechas, se le notifica al papá que tiene que presentar a la niña y él se presenta el fin de semana que él decide, ni siquiera el que es", explica Nato y agrega que la mamá ha estado yendo cada 15 días a Guadalajara a unas visitas donde no encuentra a su hija porque no es la fecha que le corresponde.

"Esto es lo que los agresores buscan, que las niñas y los niños piensen que sus mamás no las quieren. Entonces les ha quedado como anillo al dedo que hayan cambiado estas fechas de convivencia" dice Montes.

Pese a que se trata de un error del área jurídica del DIF Guadalajara, Adrianne no puede faltar a estas convivencias porque de lo contrario sus inasistencias quedarán documentadas y podrían afectar el proceso de custodia que lleva en paralelo para recuperar a su hija.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DOBLEMENTE VÍCTIMAS POR VIOLENCIA VICARIA

Nato Montes, afirma que esta no es la única situación que lleva a las instituciones a ser cómplices de la violencia vicaria, pues cuando el Estado asume la custodia de las niñas, niños y adolescentes, luego de que un padre arrebata a la madre su derecho al vínculo filial, estos quedan en un estado de indefensión y desprotección, denuncia.

"Tenemos grabaciones de niñas que están siendo víctimas de violencia. Tenemos casos donde están en casa hogar, pero no se hacen cargo de los gastos médicos, son casos donde queda la duda de si las autoridades están totalmente haciéndose cargo del resguardo", explicó.

"Si el Estado no se está haciendo cargo, regrésenselos con sus mamás" manifiesta Nato y reitera que estas niñas, niños y adolescentes fueron alejadas de sus madres por un acto de venganza machista.

Detalla que de manera recurrente los agresores vicarios casi nunca o nunca se han hecho cargo de los trabajos de cuidado de sus hijas e hijos, práctica que se repite durante los procesos de custodia y que las autoridades de justicia deciden ignorar. Este actuar lleva a las infancias y adolescencias a situaciones de riesgo como agresiones físicas y sexuales, ya que son forzadas a permanecer bajo el cuidado de otras personas.

"El 39% de las niñas y niños han sufrido abuso sexual por la falta de cuidados de los padres, quienes los dejan en total desprotección y al cuidado de otros", de acuerdo con datos analizados por Madre Yo Sí te creo y CAM-CAI.

