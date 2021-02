Autopistas, tierra de nadie; toman 25 casetas cada día en el país

Claro, aplicar la ley no es muy popular y conlleva riesgos, pero si el Estado no se impone, esos grupos seguirán creciendo y permanecerán impunes tomando casetas, carreteras, vías del ferrocarril, puertos y aeropuertos a la hora que les dé la gana, afectando a miles de personas y dañando la economía. ¿De qué nos sirve destinar tanto presupuesto a seguridad si no se aplica la ley por temor a molestar al pueblo bueno?