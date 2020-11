Autodefensas arman a Tepalcatepec; van contra cártel del Mencho +VIDEO

Estamos en alerta, la mayoría de las mujeres y todos los menores se resguardan en sus casas y a los demás no nos queda más que topar hasta donde toque a los del Cártel Jalisco. No entendemos porque después de tantas horas e incluso días ningún gobierno ha respondido a nuestra solicitud de ayuda. No es la primera vez que nos atacan y por eso estamos determinados a enfrentarlos porque no se puede vivir bajo amenazas y miedo