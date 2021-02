¿Austeridad?; Diputados de Veracruz ganan el doble que el gobernador

Xalapa, Ver.– Los diputados locales de Veracruz ganan el doble de lo que anunció como ingreso mensual el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior, contrasta con La Ley de Austeridad Republicana emprendida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Datos del portal de transparencia del Congreso de Veracruz, 47 legisladores -con mayoría morenistas- cobraron 143 mil pesos durante los meses de noviembre y diciembre de 2018. En tanto el sueldo mensual del mandatario estatal, aprobado en el proyecto de presupuesto de 2019, es de 74 mil 938 pesos.

La Silla Rota consultó el portal de Transparencia de la Cámara local, ahí se detalla el gasto de nómina de los legisladores locales que rindieron protesta el pasado cinco de noviembre del 2017, y que anunciaron un ajuste a sus gastos.

Mientras que la mayoría cobró 143 mil pesos, en el caso de los integrantes de la Mesa Directiva, el monto fue mayor, pues reciben más recursos por concepto de subsidio de la actividad legislativa.

El diputado Juan Manuel Pozos Castro ganó 203 mil pesos en los dos primeros meses como legislador. Mientras que el Secretario y el Vicepresidente, Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, respectivamente, recaudaron 153 mil 112 pesos.

Juan Manuel Pozos Castro (Foto: especial)

El discurso de la austeridad del partido Morena y el planteamiento de reducir el gasto de la Cámara local podría quedar sólo en anuncio mediático, pues a la fecha, sólo se recortó el gasto por la contratación de seguros de vida y médicos. La pasada Cámara erogó un millón 629 mil pesos por los seguros de vida de los representantes populares.

El reporte en el portal no contempla el pago de 5 millones de pesos que se reparten a las cinco fracciones legislativas -Morena, PAN, PRI-Verde, del Lado Correcto de la Historia y MC-PRD- de acuerdo con el número de diputados que las integran, gasto que confirmó el coordinador de Acción Nacional, Sergio Hernández.

Al albiazul le corresponden un millón 300 mil pesos al mes y si bien no se entregan a cada diputado, se usa para el pago de quienes les apoyan en el trabajo legislativo.

Los ingresos de los legisladores se complementan por la dieta, que es de 26 mil 712 pesos; una gratificación de 31 mil 410 pesos; y apoyos económicos por 85 mil pesos.

En ese caso, 40 mil pesos se otorgan como subsidio legislativo, y 45 mil pesos para gestoría y desarrollo de las actividades legislativas, recursos que deben comprobar cómo gastan.

En el caso de Juan Manuel Pozos Castro por concepto de subsidio legislativo cobra 100 mil pesos al mes; para el Secretario Jorge Moreno Salinas, y el Vicepresidente Alexis Sánchez García su pago se tasa en 50 mil pesos.

El informe, que se actualizó el pasado 31 de enero de 2018, detalla que los 50 representantes populares tienen derecho a un aguinaldo de 27 mil 727 pesos, por lo que en diciembre cobrarán al menos 170 mil pesos.

Otro que recibe un salario alto es el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, quien cobró 112 mil 433 pesos en los meses de noviembre y diciembre, monto que también es mayor al ingreso del Ejecutivo.

Domingo Bahena Corbalá (Foto: Especial)

Su salario se integra por dieta de 63 mil 970 pesos; además recibe un estímulo mensual de 48 mil 463 pesos; cuenta con compensación administrativa por 9 mil 480 pesos y un seguro anual de 6 mil 775 pesos -que se paga en una sola exhibición-; además de la prima vacacional de 4 mil 333 pesos de manera semestral; y su aguinaldo es de 24 mil 919 pesos.

El reporte detalla que el Congreso local tiene una nómina de 656 trabajadores, entre ellos los 50 diputados locales, lo que representa 81 salarios menos que en la 64 cámara cuando se pagaban 743 plazas.

En el caso del Ejecutivo, no se logró corroborar el pago mensual de García Jiménez pues no están actualizado los datos del portal de transparencia, sigue público el salario del ex gobernador Miguel Ángel Yunes que ganaba 74 mil 938 pesos.

Durante su toma de protesta, en su primer mensaje desde la máxima tribuna en el Congreso local, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, anunció que el plan de austeridad que incluye la reducción de salarios para la burocracia.

Adelantó que su percepción mensual bajaría en un 23 por ciento, los secretarios del gabinete en 13 por ciento, a los subsecretarios o directores generales nueve por ciento menos, y a los directores de área o subdirectores un siete por ciento.

El 28 de diciembre del 2018 el Congreso local aprobó la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que promovió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con la finalidad de vigilar la planeación, programación, ejecución y control del gasto. Ahí se establece que nadie puede ganar más que el gobernador, ley que incumplen los legisladores locales.

