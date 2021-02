Aureoles y Segob chocan por autodefensas en Michoacán

Tierra Caliente se ha convertido -desde 2013- en lugar de autodefensas que buscan combatir la inseguridad que asecha en los municipios más pobres e inseguros de Michoacán.

Tras seis años de mantenerse armados y en constante combate, el gobernador Silvano Aureoles los calificó este miércoles como unos “delincuentes”.

Aureoles afirmó que se trata de grupos criminales que se aprovechan de la condición de “autodefensas” para delinquir.

“Traen licencia, charola, arma, yo creo que muchos traen armas, eran ya delincuentes, pero se convirtieron en autodefensas”, aseguró el mandatario, luego de que el gobierno federal anunciara la búsqueda de un pacto con estos grupos armados.

El acuerdo

Con el fin de encontrar la pacificación en esta región, el gobierno federal anunció la intención de abrir un diálogo con los grupos armados, los denominados autodefensas, para desarmarse a cambio de empleos.

El 20 de julio pasado, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, acordó con 25 mil integrantes de las autodefensas de la región Tierra Caliente un proceso de entrega de armas y de desmovilización a cambio de fuentes de trabajo. De esto, el gobernador solo se enteró por los medios de comunicación.

A pesar de la negativa del gobierno de Silvano Aureoles a reconocer la existencia de autodefensas, el gobierno federal abrió las puertas al diálogo con exlíderes de estos grupos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se están llevando diálogos con muchos grupos “y de verdad nos han manifestado que ya no quieren seguir en esta violencia; que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”.

Sin embargo, el gobernador aseguró que estos diálogos sólo empoderan a los grupos armados en Michoacán, por lo que se dijo en desacuerdo con la estrategia emitida por la secretaría de Gobernación.

“Me preocupa que andemos premiando a delincuentes”, dijo el mandatario.

Ante los choques entre el gobierno del estado y el gobierno federal por los grupos autodefensas, el camino hacia la “pacificación del país” no se detiene.

Un pleito rumbo a la pacificación Este miércoles, el subsecretario Ricardo Peralta dio pie a este camino reuniéndose con comunitarios y colocando la primera piedra del parque Agroindustrial, en el municipio de La Huacana. Peralta, acompañado por el exlíder de los autodefensas, el doctor José Mireles, hizo un agradecimiento a través de redes sociales al gobierno del estado y –en especial- al gobernador Silvano Aureoles “por su apoyo para que este evento fuera posible “y avanzar en eliminar la estigmatización de la gente trabajadora”. Te puede interesar Gobierno esconde existencia de autodefensas: Mireles

Sin embargo, el gobernador ni si quiera fue al evento en La Huacana.

Horas antes de que Peralta colocara la primera piedra, Aureoles criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“Es una estrategia unilateral, porque no me aviso de que venía. Y hoy por no dejar me mandó un mensaje de que viene y que cómo le encantaría que lo acompañara y yo no lo voy a acompañar, fíjese que no, fíjese que no, yo no lo voy a acompañar”, y nuevamente reiteró que en Michoacán no existen tales grupos.

“En Michoacán no hay autodefensas, hay líderes que se dicen llamar autodefensas, pero son líderes de criminales”.

Por su parte, Mireles lanzó un mensaje al gobernador del estado, diciéndole que no se confunda, que “a diferencia de su gobierno, las acciones emprendidas por el gobierno federal no van destinadas a rentas de helicópteros privados”, entre otros privilegios.



Horas más tarde, Mireles borró su publicación en contra del gobernador.

La Huacana, cuna de autodefensas

En La Huacana se escribe una nueva historia, publicaba José Mireles la tarde de este miércoles.

El Corazón de Tierra Caliente fue tomado por las autodefensas de Michoacán desde el 2013. Entre estos municipios se encontraba La Huacana.

El municipio localizado al sur del estado que no cuenta con más de 35 mil habitantes, fue tomado por autodefensas luego del incremento de la violencia en la región, que dejó cientos de muertos, secuestros, pobreza e inseguridad.

En este municipio, el pasado 27 de mayo un grupo de militares fue retenido y desarmado por horas, luego de que los soldados les hayan retirado las armas a los civiles.

Tras las evidencias y videos que circularon en redes sociales, el gobernador negó la presencia de las autodefensas.

“No eran autodefensas, eran criminales”, repitió en esa ocasión mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador elogiaba el actuar de los militares por no actuar con violencia contra “el pueblo bueno”.

Hoy, esta tierra pionera de autodefensas en el estado, se convierte en sede del inicio de la pacificación del país donde, pese a los enfrentamientos políticos, hoy prevalece el pacto con el gobierno federal de la Cuarta Transformación.