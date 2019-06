Aún sin Guardia Nacional, refuerzan operativos antimigrantes en Chiapas

NOTIMEX 12/06/2019 06:32 p.m.

Tapachula, Chiapas.- El Instituto Nacional de Migración (INM), policías Federal, Naval y Militar, tránsito de Chiapas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron los retenes en carretera de Ciudad Hidalgo a Tapachula para detectar el tránsito de migrantes indocumentados.

En el paraje conocido como El Manguito, a cuatro kilómetros de Tapachula, personal del INM instaló un punto de revisión donde detienen a taxis y furgonetas del transporte público para detectar si viajan personas de otras nacionalidades.

En algunos casos a los pasajeros les piden mostrar su identificación y si no la portan, les realizan algunas preguntas para corroborar su nacionalidad; de no acreditarla, bajan a la persona del vehículo para resguardarla y trasladarla a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula.

Sobre la misma vía, dos kilómetros más adelante, corporaciones de seguridad estatal instalaron otro retén. En este caso revisaban también a autos particulares, los elementos portaban armas largas e inspeccionaban más a fondo los vehículos, bajaban a los conductores, les pedían identificaciones e incluso solicitaban que abrieran sus maletas si llevaban.

"Está bien que tengan un control por tanto problema que ha ocurrido por las caravanas de los centroamericanos. Pensamos que es correcto y hay que tomarse el tiempo para que la ley se cumpla", declaró Juan Hernandez, ciudadano guatemalteco, al ser detenido en uno de los retenes.

Aunque ayer por la tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, hasta el momento no se observa presencia de este cuerpo de seguridad en la zona; policías estatales manifestaron que no han recibido instrucciones de coordinación con dicha corporación.

Al retén en El Manguito acudió Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para supervisar las actividades y detectar anomalías.

"Nosotros estaremos realizando actividades en la región, ya las tenemos normalmente, estamos haciendo en recorrido, la supervisión, para intensificar nuestras actividades para ver que se respeten los derechos humanos de todas las personas migrantes", declaró.

Comentó que colaboran con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y realizan las denuncias pertinentes en casos donde se vulneran los derechos de las personas.

"Es muy importante mostrar la misma cara de protección de derechos humanos, tanto la Comisión Estatal, como la Comisión Nacional.

"Traemos la preocupación de lo sucedido el día de ayer; en este mismo esquema se revisó un transporte, se bajó a una persona que no tenía documentos, se subió a la volanta -vehículo de Migración- y falleció en el transcurso de la volanta. Abrimos queja de oficio y estamos pidiendo información a las autoridades para ver qué es lo que sucedió con esa persona", manifestó.

Sobre la llegada de seis mil elementos de la Guardia Nacional a Chiapas, Corzo Sosa mencionó que al momento la ciudadanía no ha expresado preocupación por su arribo.

"La información no siento que haya caído en la comunidad, además no sentimos la presencia de todos esos elementos que se anunciaron, pero no hay nada ahorita de que haya preocupación por los elementos de la Guardia Nacional", dijo.

