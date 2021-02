“Aún queda aquello que no se ve, el calor humano”: a dos años del sismo en Chiapas

Hace dos años, el sureste de Pijijiapan, Chiapas, fue el epicentro del sismo con mayor magnitud de la historia reciente de México, con 8.2 grados, según informaban esa misma noche las autoridades.

Según la última actualización, el #sismo tuvo una magnitud de 8.2 grados, es el más intenso en casi un siglo — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 8, 2017

Fue poco antes de la medianoche del tiempo del centro. 50 millones de mexicanos del centro y el sureste del país percibían un movimiento telúrico que los sacó de sus casas y de sus rutinas nocturnas.

Esa noche, cientos de comunidades y 60 mil viviendas fueron destruidas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Juchitán fue la comunidad más afectada.

A consecuencia del sismo, 102 personas perdieron la vida; en Oaxaca fueron 82 muertos, en Chiapas 16 y en Tabasco cuatro.

El sismo dio más de 100 réplicas. La de mayor magnitud fue de 6.1. Chiapas fue declarado esa misma noche como en Estado de Emergencia.

Esa noche, Juchitán quedó en ruinas. Gran parte de la población se quedó sin luz. Los primeros minutos solo se reportaba una persona herida, pero con el paso de tiempo, la cifra fue aumentando.

A dos años, miles de familia siguen trabajando para salir adelante y reconstruir su vida y sus viviendas.

En San Mateo del Mar, en Oaxaca, una población ubicada en el istmo de Tehuantepec, José María sigue reconstruyendo lo que perdió hace dos años.

“Hemos aprendido gracias al terremoto, que cuando crees que lo has perdido todo, aún queda aquello que no se ve, que no se palpa: el calor humano.”, dice para la organización Fondo Semillas.

En comunidades de Oaxaca, aún quedan pendientes por resolver.

En Juchitán, el Palacio Municipal sigue sin ser restaurado. Las paredes siguen fracturadas, exactamente como quedó después del sismo. Según información de El Universal, su reconstrucción iniciará dos años después: este siete de septiembre. El regidor de Obras Públicas del municipio, José Antonio Sánchez López anunció que los trabajos serán ejecutados por el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.

En el Istmo de Tehuantepec también permanecen dañados otros dos palacios. Sin embargo, los montos ya fueron asignados para que comiencen su reconstrucción este mismo año.





