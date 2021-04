Aun con proceso de desafuero, Toledo se agandalla candidatura en Puebla

El exjefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, y quien enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, fue postulado por el Partido del Trabajo como diputado federal en el distrito 5 de San Martín Texmelucan, en Puebla.

En Puebla Morena va aliado con el PT y el Partido Verde.

La candidatura de Toledo, que enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, provocó la protesta de la diputada local Vianey García, quien aspiraba a ese distrito.

García expresó su malestar por la postulación.

"De verdad, es increíble que la coalición de Morena-PT permita el paso de personajes como Mauricio Toledo en Puebla, una persona que no está en la cárcel de milagro.

Es un insulto a las bases, a la militancia y a los simpatizantes. #NoPasará", escribió en su cuenta de twitter @vianeygarrome.

Desde mediados de febrero de este año, la Sección Instructora en la Cámara de Diputados tiene atorada la fecha para determinar o no, la recusación del legislador morenista Pablo Gómez, en el caso de desafuero político al diputado petista Mauricio Toledo solicitado por la Fiscalía de Justicia capitalina el 25 de enero por presunto enriquecimiento ilícito. Jurídicamente no hay una fecha límite o plazo establecido para convocar a reunión.

El 22 de febrero, a pregunta expresa como titular del órgano, respecto a cuáles eran los plazos jurídicos dentro de los cuales Martha Patricia Ramírez tendría que convocar a reunión respondió "no sé, yo no veo ese asunto, ellas pueden convocar cuando ellas quieran, no hay ninguna limitación".

Otro que mostró su malestar fue el exdiputado local, Agustín Guerrero, y quien conoció a Toledo durante su paso por el PRD.

"El hampón de @mauriciotoledog protegido por el PT aspira a ser diputado con los votos de @PartidoMorenaMx en el distrito de San Martín Texmelucan #Puebla

En la cárcel es donde debe estar. #FueraElTomate @FiscaliaCDMX", escribió en @agustingc2012.

Consultado por La Silla Rota, Guerrero afirmó que es el integrante de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña.

"Es Gerardo Fernández Noroña. Y deja fuera a Vianey García que aspiraba a ese distrito", explicó a La Silla Rota.

"En este caso lo sigla el PT. Y cómo va en coalición con Morena-Verde, espera que los votos de Morena lo hagan diputado. Lo cual es una fregadera. El PT solo, no saca más del 3 por ciento en San Martín. La ironía es que Morena lo hiciera diputado", agregó.

"Noroña es quien apadrina en el PT a Toledo y a Héctor Serrano quien también intento ser diputado en San Luis Potosí".

POLÍTICO DE ESCÁNDALO

Toledo gobernó Coyoacan entre 2012 y 2015. Su paso dejó una estela de escándalos en el que se le ligó con presuntas extorsiones a empresarios inmobiliarios.

El nombre de Toledo se vio involucrado en la irrupción de un grupo de hombres que el 3 de enero de 2018, con sillazos reventaron un mitin en el que participaba la precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Los golpeadores supuestamente respondían al exjefe delegacional. El saldo del hecho violento tuvo como consecuencia la vida de una mujer, cuyos nietos habían fallecido en el sismo de 2017.

La candidata a la alcaldía de Coyoacán, María Rojo, acusó en junio de ese año, que la mafia que gobernaba la alcaldía, encabezada por Mauricio Toledo, realizaba compra de votos a través de dádivas disfrazadas de programa social, en referencia al beneficio llamado ´A tu lado´.

Después, el 14 de febrero de 2019, el Congreso de la Ciudad de México pidió investigar la presunta existencia de 300 aviadores, que a su vez daban una comisión a Toledo, quien seguía manejando la demarcación.

Ante el escándalo, el PRD pidió su expulsión. El proceso se aceleró, luego de que Toledo, instalado en una de las 500 curules de la Cámara de Diputados, anunció que apoyaría las iniciativas de Morena, pese a ser aborrecido por la bancada encabezada por Mario Delgado.

Se declaró independiente. Luego, a fines de 2019 fue reciclado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en agosto del año pasado pasó a engrosar la bancada del Partido del Trabajo, cuando Gerardo Fernández Noroña buscaba ser el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y necesitaba legisladores, no importaba su reputación, para demostrar que el PT era la tercera fuerza en San Lázaro.