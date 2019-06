Aumenta problema por falta de tratamiento de basura en zona metropolitana

PACHUCA.-En Hidalgo se generan diariamente 2 mil 804 toneladas de basura, de las cuales, apenas se recicla el dos por ciento, lo que propicia saturación en los tiraderos a cielo abierto que carecen de infraestructura para dar adecuando tratamiento a los residuos sólidos urbanos.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) del estado, Hidalgo sólo cuenta con siete rellenos regionales y 14 municipales en funcionamiento. Pachuca, figura como la ciudad con mayor generación de basura por su nivel de urbanización.

Aunque este municipio produce el 24 por ciento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el rango estatal, no realiza un adecuado manejo de su basura que mitigue el impacto negativo que producen los desechos en la salud y recursos naturales.

Lo mismo ocurre con el municipio colindante de Mineral de la Reforma que integra la zona metropolitana, aunque las estadísticas del Plan de Desarrollo Estatal señalan que entre los municipios con mayor índice de producción en basura también figuran: Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tepeji del Río, Huejutla y Tepeapulco.

Desde 2018, Pachuca y Mineral de la Reforma, dos de los municipios que conforman la zona metropolitana del estado, en coordinación con la Semarnath, anunciaron el proyecto de un relleno sanitario metropolitano para dar tratamiento a los RSU; a un año de la divulgación, la obra no ha sido materializada porque las alcaldías argumentan falta de definición en el predio para depositar la basura.

INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Hasta el 12 de mayo de 2018, Mineral de la Reforma fue uno de los municipios de la zona metropolitana del estado que tenía servicio de recolección, disposición final e incluso, tratamiento de la basura mediante una estación de compactación.

Sin embargo, durante la tarde del segundo sábado de mayo ocurrió un incendio en el relleno sanitario del predio ´La Cañada´, ubicado en dicho municipio, situación que obligó al ayuntamiento a trasladar sus residuos a Santiago Tulantepec; aunque actualmente los transporta a Tecámac, Estado de México.

En cuanto al proyecto para tratar la basura de forma conjunta con municipios colindantes como Pachuca, el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, informó al corte de la tercera semana de junio que "todavía no es un hecho", ya que la empresa no está definida y al menos el municipio que encabeza, no determina un predio para establecer el relleno metropolitano.

Lo mismo evocó la edil del ayuntamiento de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien indicó que, aunque hay empresas interesadas en implementar una planta de tratamiento de RSU, el municipio no está contemplado para edificar dicho proyecto, toda vez que los trabajos metropolitanos se asentarían en las colindancias de Mineral de la Reforma.

PROPUESTAS PARA TRATAR LA BASURA EN LA ZONA METROPOLITANA

El doctor en Biotecnología Ambiental, Carlos Alexander Lucho Constantino, profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enunció diversas propuestas para tratar la basura en la entidad.

De acuerdo con el investigador, la incineración es un tratamiento que reduce peso y volumen de la basura; o bien, el Co-Procesamiento, que consiste en enviar los residuos como plástico y llantas a las cementeras.

Lucho Constantino precisó que, en el caso de Hidalgo, se podría beneficiar de aguas residuales a través de la instalación de biodigestores para aprovechar energéticamente los residuos, producir biogás y a su vez, energía eléctrica

El ´Informe de la Situación del Medio Ambiente en México´, señala que la "disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o confinamiento permanente en sitios e instalaciones que eviten afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la población", esto en apego a la Norma Oficial Mexicana 83 que muestra los parámetros para el diseño y construcción de un sitio de disposición final.





emh