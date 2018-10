Auditorías a la administración de Graco, primera orden de Cuauhtémoc Blanco

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 01/10/2018 05:18 p.m.

Cuernavaca, Morelos. La primera orden que como gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco ha girado es revisar a profundidad el estado en el que el perredista Graco Ramírez dejó el Poder Ejecutivo estatal.

"Hay un saqueo muy fuerte, le vamos a hacer su auditoría, lo he dicho durante el tiempo, la vamos a hacer... el que nada debe, nada teme, ustedes saben que no se presentó el que era el gobernador, pero hay mucho saqueo y no se va a quedar esto así, vamos a hacerle una auditoría, tanto al gobernador que acaba de salir, como a todos los secretarios.

"Lo primerito que hacer es una auditoría contra todos estos desfalcos y estos atracos que hizo el gobernador que acaba de salir", dijo Blanco a reporteros tras rendir protesta como Gobernador de Morelos.

El ex futbolista polemizó nuevamente con su sucesor al asegurar que la deuda que le hereda Graco Ramírez es de entre 12 mil millones y 15 mil millones, y no de 6 mil millones, como aseguraron los ex secretarios de Hacienda y Administración del gobierno anterior.

"Más o menos va a dejar como 12 mil millones, 15 mil millones, aunque dice el secretario de. Hacienda, que también salió corriendo, dice que son 6 mil millones y es totalmente mentira", dijo.

Ya como gobernador, Cuauhtémoc Blanco dijo que no habrá perdón para su antecesor.

"No va a haber perdón, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, esto me encantaría que se lo hubiera dicho al gobernador para verlo de frente y a los medios de comunicación, que no se vale el daño que le ha hecho al estado, entonces yo no se la voy a perdonar, yo lo he dicho muchas veces, primero se van a hacer las auditorías y el que salga involucrado en estos temas, pues hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar porque por eso el estado está como está, hay muchas necesidades, hay mucha pobreza y no se vale lo que hizo este gobernador que acaba de salir", dijo.

Incluso Blanco acusó que Elena Cepeda, esposa del ex gobernador Graco Ramírez, desvió recursos para comprar casas en el extranjero.

"Primero hay que llegar y créeme que cuando yo los tenga, se los voy a hacer saber porque no se vale que la ex esposa tenga casas en San Diego, en Los Ángeles, no se vale, ¿de dónde sacó ese dinero? De aquí, y por eso hay gente muy necesitada", expresó.