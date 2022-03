AUDIO: Sobrina de AMLO exige "moche" a proveedores del Congreso de Tamaulipas

CD. VICTORIA.- La investigación administrativa y financiera en el Congreso del Estado será ampliada a efecto de establecer si en las irregularidades observadas también se encuentra implicada la nueva coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

PUEDES LEER: Sobrina de AMLO es nombrada coordinadora morenista en Congreso de Tamaulipas

El diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, mencionó que tras darse a conocer un audio de una llamada telefónica de Salazar Mojica con un proveedor indica a este incremente el monto de las facturas y le haga la devolución del dinero en efectivo, en tanto ella se compromete hacerse cargo del pago de los impuestos.



En la llamada telefónica no se establece si se trata de un proveedor del Congreso del Estado o un proveedor de la diputada Úrsula Patricia en lo particular, pero lo cierto es que indica al proveedor incrementar sin problema el monto de la facturación, pero a cambio deberá devolver el 10 por ciento del monto en efectivo.

En el audio se le escucha decir a la legisladora morenista: "A ver, te acuerdas que te dije que ocupaba efectivo".

"Cómo tú quieras, este, como quiera ahí se subió ese efectivo que eran 10 ¿no?", responde el proveedor.

La diputada habla de una suma de 50 mil que habrá de hacerlo con todos quienes son sus proveedores, a quienes se les autorizado elevar la facturación para luego reintegrar a ella en efectivo.

?#VIDEO | La diputada Úrsula Salazar, sobrina del presidente @Lopezobrador_, exige "moche" a proveedores del Congreso de Tamaulipas. https://t.co/7g3WgWc0CM pic.twitter.com/Jn7eEFukhx — La Silla Rota (@lasillarota) March 26, 2022

En la llamada Salazar Mojica menciona que las facturas desglosadas se las entrego a "Santos" para su aprobación y turno a pago. Santos Lozano era el director de Adquisiciones del Congreso, pero con el cambio de Presidencia de la Junta de Coordinación fue despedido.

Finalmente indica al proveedor que facture por un monto de 100 mil pesos, de los cuales a ella le deberá enviar 20 mil pesos en efectivo.

Ante ello, el diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, indicó que la investigación financiera y administrativa que se encuentra en curso en el Congreso del Estado será ampliada a efecto de establecer si la diputada Úrsula Patricia Salazar se encuentra implicada ya que ella como legisladora forma parte del Comité de Compras del Congreso.

Ante este nuevo escándalo surgido en el Congreso del Estado el grupo parlamentario de Morena se ha reservado de emitir una declaración al respecto.

García Aguiar, comentó es lamentable por parte de la legisladora de un grupo que alardeado el no mentir, no traicionar, no robar y muestra de ello es que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta.

Apuntó que ella deberá responder ante esa situación en caso de que alguna autoridad la investigue como pudiera ser el SAT ya que estaría incurriendo en evasión fiscal.

Añadió que se analizará la situación para establecer lo procedente, pero sobre todo el establecer si se el Congreso del Estado se encuentra afectado por lo cual se debe indagar.

Insistió en que deberá ser la nueva coordinadora de Morena en el Congreso del Estado la cual deberá ofrecer una explicación a que se refiere con lo de exigir la devolución en efectivo al proveedor.





(djh)