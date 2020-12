Atentado contra Aristóteles, un desafío al Estado mexicano: Alfaro

GUADALAJARA.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que el crimen contra su antecesor, Aristóteles Sandoval, ocurrido la madrugada de este viernes en Puerto Vallarta, estaría vinculado con la delincuencia organizada; advirtió que este ataque es un desafío al Estado mexicano.

"Es un hecho que nos duele profundamente. Lo que acabamos de vivir no solo es un homicidio, es un desafío al Estado Mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar".

En un mensaje emitido en las redes sociales del gobierno de Jalisco, dijo que se seguirá trabajando para recupera la paz en la entidad, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso del país.

Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra. Son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante

Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval tuvieron una relación cercana desde que eran estudiantes y posteriormente fueron compañeros en distintos momentos trascendentes en la política local y nacional que se convirtió en una añeja amistad.

"Este no es solo un duro golpe para su familia, es un golpe fuertísimo para todo nuestro Estado. Y un profundo dolor para mí en lo personal, lo digo porque con Aristóteles Sandoval no solo fui adversario político, no solo nos tocó competir en la cancha electoral, también fui amigo porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales. Por eso siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo de su familia".



Sobre el cobarde asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, un mensaje al pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/H9L4UBdhvX — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 19, 2020

El gobernador subrayó que estableció contacto con Lorena Arriaga y Leonel Sandoval para expresar sus condolencias.

"Refrendar el compromiso de ir hasta las últimas consecuencias en la investigación, para dar con los responsables de este acto".

También desde muy temprano establecí comunicación con la Secretaría de Gobernación y con el secretario de Seguridad del Gobierno de la República para coordinar los esfuerzos en la investigación sino también para redoblar la vigilancia en el municipio de Puerto Vallarta. Estamos coordinados y estamos trabajando juntos como debe de ser

Alfaro confirmó que mañana habrá una ceremonia de cuerpo presente en Palacio de Gobierno y una Guardia de honor para despedir al ex mandatario jalisciense.