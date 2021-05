Ataques, ausencias y fallas en la transmisión en el segundo debate de Sonora

HERMOSILLO.- Este segundo y último debate entre los candidatos al gobierno de Sonora se vio marcado por la ausencia del abanderado de Movimiento Ciudadano, por el aumento de ataques de unos a otros y por fallas en la transmisión en línea y televisión abierta.

A este intercambio de propuestas no acudió Ricardo Bours Castelo, quien desde el 5 de marzo se había desempeñado como el candidato por el partido naranja, hasta su declinación por Ernesto Gándara Camou, representante de la alianza "Va por Sonora, el pasado lunes.

La dirigencia nacional de MC presentó este mismo día a quien sería su nuevo candidato, Manuel Scott; sin embargo, Bours no oficializó su renuncia ante el Instituto Estatal Electoral y no permitieron el ingreso del joven de 31 años al lugar del debate.

Por ello, se dieron cita cinco, de los seis aspirantes a gobernar Sonora: Ernesto Gándara (PRI, PAN y PRD), Alfonso Durazo (Morena, PT, PVEM, Panal), Cuauhtémoc Galindo (RSP), Carlos Zatarain (PES) y Rosario Robles (Fuerza por México).

Dos de ellos, Cuauhtémoc Galindo y Carlos Zatarain fueron quienes más "golpetearon" al candidato Ernesto Gándara, de la alianza "Va por Sonora", a quienes el exsenador llamó "patiños".

Los primeros minutos del debate comenzaron con el primer ataque: el candidato del PES, Carlos Ernesto Zatarain cuestionó al aliancista Ernesto Gándara con los permisos de protección civil que otorgó el Ayuntamiento de Hermosillo a los dueños de la Guardería ABC, para operar en una bodega, cuando él estaba al frente como alcalde.

"Ernesto ´Borrego´ Gándara: tú autorizaste la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para la Guardería ABC. Tu eres el único responsable de la tragedia (la muerte de 49 niñas y niños en un incendio). No tuviste el valor de negarles que operaran la guardería en una bodega. Deberías estar pidiendo perdón, en lugar del voto por la alianza perversa que hoy representas", dijo.

Ernesto ´Borrego´ Gándara.

Esto, a pesar de que la pregunta iba en torno a sus propuestas para la atención a grupos sociales más vulnerables que se encuentran en situación de calle.

El segundo ataque fue del abanderado de Redes Sociales Progresistas, Cuauhtémoc Galindo, quien arremetió contra la alianza y los partidos que la integran, a quienes acusó de tener sumido al estado en abandono y pobreza.

Cuauhtémoc Galindo.

"La situación del estado es por el descuido de los gobiernos del PAN y del PRI que ahora se han aliado; se ha juntado lo peor de ambos partidos, tan es así que el candidato tiene que negar que pertenece a alguno de ellos para pedir el voto", señaló.

Entró al quite el candidato del PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara y cuestionó a Alfonso Durazo, de Morena, sobre qué hizo el gobierno federal con el recurso para los albergues de mujeres.

"¿Dónde están? Las mujeres sonorenses quieren saber qué se hicieron con el dinero de los albergues para mujeres víctimas de violencia, que desaparecieron".

A lo que Durazo respondió que respondería cuando él le conteste a Carlos Zatarain sobre el tema de la Guardería ABC.

Alfonso Durazo.

ABANDONO DE MIGRANTES Y USO DE LA FUERZA PÚBLICA

Una de las moderadoras de este segundo debate lanzó la pregunta sobre si está de acuerdo con el uso de la fuerza de la Guardia Nacional contra migrantes que intenten ingresar al país y la candidata Rosario Robles, de Fuerza por México también lo señaló de que esto sí sucedió cuando él estaba al frente de la seguridad pública en el país.

"Hemos sido testigos de trágicas imágenes donde la Guarda Nacional hace uso excesivo de la fuerza para detener a personas migrantes en México, incluidos niñas y niños, aunque esto se trate de ocultar, es una realidad en México", acusó.

Rosario Robles.

El candidato de Morena, PT y PES respondió que él ha sido migrante en diferentes ocasiones y está en contra del uso excesivo de la fuerza pública; agregó que se debería tratar a este grupo de manera respetuosa, como se debería tratar a los mexicanos que cruzan de manera ilegal a Estados Unidos.

Cuauhtémoc Galindo volteó el tema a Ernesto Gándara y lo cuestionó sobre el abandono de haitianos en la frontera cuando él era alcalde de Nogales.

"¿Dónde estaba el Gobierno del Estado? ¿Dónde estaba el senador Gándara, cuando ocurrió la crisis de los haitianos, ¿Dónde estaba? Nos dejaron solos, yo era alcalde de Nogales".

En los primeros cuarenta minutos se presentaron algunas fallas con la reproducción del debate en vivo, tanto vía redes sociales, como por la señal de televisión abierta.

Durante el primer debate, realizado el 27 de abril, el Instituto Estatal Electoral argumentó que se trató de un hackeo e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, en esta ocasión pudo haberse tratado de fallas en la plataforma de YouTube, que se presentaron a nivel mundial esta misma noche.

INSEGURIDAD Y HOMICIDIO DE ABEL MURRIETA

Otro de los temas que más provocó reacciones y cuestionamientos entre los candidatos fue el de seguridad, donde mencionaron cifras de incremento en homicidios y lamentaron el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme.

Rosario Robles, abanderada de Fuerza por México acusó que desde el 2018, año en que inició la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, incrementaron de manera exponencial los homicidios y delitos de alto impacto.

"Se nos ha dicho que en siete días se iba a resolver, pero la verdad, la violencia se ha incrementado en el estado de Sonora del 2018 al 2020, los crímenes se han incrementado en un 50%", expuso.

Ante esto, el exsecretario del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que la inseguridad aumentó en la entidad desde 2015, año en que inició el actual sexenio.

"No es del 2018 al 2021, es del 2015 al 2021, aquí vemos una gráfica sobre la tendencia creciente de la inseguridad, desde el 2015 precisamente cuando inicio la actual administración estatal".

En su intervención, Ernesto Gándara, del PRI, PAN y PRD, lamentó el asesinato de Abel Murrieta, atacado a balazos a plena luz del día el pasado jueves en las calles de Ciudad Obregón y arremetió contra las actuales estrategias del gobierno federal en materia de seguridad.

Dijo que hay que "agarrar el toro por los cuernos" y que la violencia no se soluciona con "reuniones por la mañana".

"Se debe tomar el toro por los cuernos, no con conferencias, reuniones en la mañana para tomar café, si no para tomar decisiones, dicen que la Guardia Nacional era la solución y no fue. No hay que abandonar el cargo cuando te asumiste en una responsabilidad", se lanzó contra Durazo.

El intercambio entre ambos candidatos continúo, ahora con la inseguridad en la capital de Sonora, Hermosillo, de donde fue alcalde Gándara Camou del 2006 al 2009, y presentaron diferentes cifras sobre homicidios, sin coincidir una con la otra.

GÁNDARA LLAMA A VOTAR CONTRA EL CENTRLISMO; DURAZO CONTRA EL "PACTO ENTRE CÚPULAS"

En su mensaje final, los candidatos punteros hicieron un llamado a los ciudadanos para pensar su voto y dirigirlo al mejor proyecto. El primero, Ernesto Gándara, de la alianza "Va por Sonora", dijo que se debe votar en contra del centralismo y el autoritarismo que gobierna en México y reconoció a Ricardo Bours por pronunciarse a favor de su proyecto.

"Mi reconocimiento a los sonorenses de bien, de a deveras, que se han ido sumando, en este movimiento de defensa contra el centralismo y el autoritarismo, mi reconocimiento a Ricardo Bours y a mucha gente que, como él antepone cualquier interés particular, al interés de Sonora", dijo.

Por su parte, Alfonso Durazo de Morena, PT, PVEM y Panal aseguró que hay una oportunidad histórica de impulsar un gobierno plural, con ciudadanos y no "unos cuantos", y de implementar la cuarta transformación en Sonora.

"Vienen tiempos mejores para Sonora, limpios y honestos, de mayores oportunidades para los sonorenses, hay que dar el último jalón para que el 6 de junio nos alcemos con una victoria total. Las calles hierven de ciudadanos deseoso de que las cosas cambien en nuestro estado, un Sonora para todos y no para unos cuantos", concluyó.

Las campañas para la gubernatura de Sonora terminan el próximo 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral que se llevará a cabo el 6 de junio.

