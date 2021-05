Atacan a balazos a equipo de campaña de candidato del PRI en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Rafaguean al equipo de campaña de Jesús Galván García, candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, con saldo de una persona lesionada.

El ataque ocurrió al término de un evento de proselitismo en el ejido "Francisco Villa". Cuando el equipo recogía las sillas hombres armados les dispararon desde diversas posiciones parapetados en bardas, vehículos y casas.

Los seguidores de "Chuy" Galván lograron subir a una camioneta, pero fueron perseguidos por otras camionetas haciendo disparos.

Se informó que una persona resultó herida de bala siendo trasladada al Hospital General en San Fernando, para su atención médica. Se indicó que la lesión no pone en riesgo su vida.

El candidato del PRI a la Alcaldía de San Fernando, Jesús Galván García, denunció que pese a la gravedad de los hechos las fuerzas de seguridad púbica no estuvieron para apoyarles.

A la vez anunció que los días que restan de campaña lo hará solo pues no quiere poner en riesgo la vida de sus colaboradores.

"Estoy muy enojado, pero no me van amedrentar, seguiré yo solo haciendo campaña, que no se arriesgue a nadie".

Por su parte, Edgar Melhem Salinas, presidente del Comité Estatal del PRI, condenó la agresión en contra del abanderado priísta en el municipio de San Fernando y su equipo de campaña y urgió a los Gobiernos Federal y Estatal a tomar medidas para prevenir los hechos de violencia en el proceso electoral.

En sus redes sociales escribió : "En el @PRITampsOficial condenamos el ataque que sufrió la comitiva de nuestro candidato a presidente mpal en #SanFernando #ChuyGalván , afortunadamente solo fueron daños materiales. Exigimos mayor seguridad en el proceso electoral!".

En tanto son diversos los candidatos a diferentes cargos de elección popular y partidos políticos los cuales han solicitado contar con seguridad ante las amenazas de que han sido objeto.

MÁS CANDIDATOS SOLICITAN SEGURIDAD

Este miércoles, seis candidatos solicitaron al Instituto Electoral de Tamaulipas les asigné escoltas para proteger su integridad física. En el estado ocho ya cuentan con protección de la Policía Estatal.

Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, informó que en total son 14 los candidatos a alcaldes y diputados locales los cuales han requerido custodios para su protección luego de haber recibido amenazas y advertir sobre condiciones de inseguridad.

Hasta ahora son ya ocho los candidatos del PAN, Morena y PRI los cuales cuentan con policía estatales como escoltas.

Las solicitudes son turnadas a la Secretaría de Seguridad Pública las que tras ser analizadas se determina la protección que se otorga, el número de elementos para ello y otros aspectos.

Además, ponerse de acuerdo con el equipo de campaña del candidato, para que siga las instrucciones sobre su seguridad y otros aspectos.

A la vez, algunos eventos por ser públicos y dada la cantidad de personas que acuden también son vigilados por la Policía Estatal pero en forma rutinaria.

Tras la agresión al equipo de campaña del candidato del PRI a la Presidencia Municipal de San Fernando, Jesús Galván García, la secretaría de Seguridad Pública ha instruido que se desempeñan como escoltas de varios candidatos, reforzar las medidas de seguridad, a fin de proteger la integridad física de los candidatos (as).

