Asume Nuevo León mando de Policía de Monterrey

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 02/11/2018 02:09 p.m.

Monterrey, N. L- Sin consultar al encargado de la administración de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, determinó que el Estado asuma el mando de la policía municipal regia, pues considera hay un vacío de poder.

La medida es por 60 días con una posibilidad de prórroga si así se requiere.

Según El Bronco, en Monterrey no existe una autoridad constitucionalmente constituida, y es necesario evitar posibles problemas.

?"Ese vacío que existe no queremos que suceda en el tema de seguridad", comentó

Luego refirió a la tardanza de los diputados en nombrar Concejal Municipal donde una de las propuestas fue tachada por no alcanzar los 28 votos requeridos para aprobarse.

"Si el Congreso sigue retardado la decisión, evidentemente tenemos un vacío de poder"

La decisión está basada en la Ley de Emergencia Policial dijo a su vez el secretario de Seguridad Pública, Bernardo González.

En Monterrey, existe la policía Regia dependiente del ayuntamiento y que cubre una parte de la Ciudad y otro sector la policía estatal, pero ahora asumirá el control el Estado.

"Nosotros respetamos la decisión que el Congreso tenga que dar, en el tiempo que tenga que decidirlo, pero no creemos que sea adecuado esperar más tiempo, y por eso tomé la decisión dado que al no existir la coordinación, no tenemos con quien coordinarnos en el municipio de Monterrey y nosotros tenemos que seguir con la estrategia de seguridad", explicó el gobernador.

La declaratoria se publicará en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia de 60 días, prorrogables si la situación en Monterrey persiste.

El Bronco reiteró que no se trata de una emergencia, sino de tomar una alternativa por no contar con una autoridad legalmente constituida en la capital del Estado, que permita na adecuada coordinación.

Se apunta El Pato Zambrano por la alcaldía de Monterrey

"No hay riesgo en el tema de seguridad ahorita, en el tema de la operatividad. Existe el riesgo jurídico y existe el riesgo administrativo que no queremos que por falta de mando de la autoridad constituida se detenga el servicio a los ciudadanos.

"No se trata de una emergencia que a los ciudadanos les complique la existencia, no; estamos tomando esta decisión por esta emergencia administrativa y de mando que tiene que ver precisamente con el vacío que existe de la decisión de una autoridad legalmente constituida".

Convocó a los diputados acelerar la designación del Concejo Municipal en beneficio de los regiomontanos.

"Que se apresuren, que no tengan que estar decidiendo desde el punto de vista político, defendiendo sus partidos políticos, lo que tienen que hacer es agilizar (la designación del Concejo Municipal)", consideró Rodríguez Calderón.

El Gobernador instruyó al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, para que a la brevedad notifique a los mandos municipales correspondientes.

