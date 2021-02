Astudillo reconoce a fuerzas armadas por disminuir inseguridad

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, es uno de los mandatarios del País que expresó su solidaridad al Gobierno de México por los recientes acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, refrendando el respaldo al presidente de México Andrés López Obrador , la Secretaria de Defensa Nacional , la Secretaria de Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



El mandatario guerrerense, destaco al entregar su 4to. Informe de Gobierno ante los integrantes de la 62 Legislatura del Congreso de Guerrero , donde indico que este año ha sido un año de retos importantes; pero también, de logros; refiriéndose principalmente a la gran brecha que se ha logrado en las disminuciones de la inseguridad en la siete regiónes de Guerrero.



En este acto reconoció a las mujeres y hombres de las fuerzas armadas desde Sedena, SEMAR, Fuerza Área, Guardia Nacional, Policía Federal, Policías Estatal y todas las autoridades de Guerrero, por su entrega y compromiso por Guerrero e hizo un llamado a los ayuntamientos para reforzar las acciones en materia de seguridad.

Tras dar cifras y confirmar datos de los avances de los programas más importantes de su administración; hizo un llamado respetuoso al presidente de la República y al Congreso Federal a que se mantenga un fuerte compromiso presupuestal con el estado: “No podemos soslayar quees un estado que no se encuentra contemplado en ninguno de los grandes proyectos o estrategias de desarrollo del Gobierno Federal.Fue contundente en indicar que su gobierno es y ha sido presencial e itinerante, hemos recorrido los 81 municipios del estado, con el fin de que la población tenga acceso a los beneficios de las acciones de este gobierno, así como contribuir a resolver sus problemas y evaluar resultados. Añadiendo que en el tema de la seguridad, dijo “que no se aflojara el paso.”Desde, saludo al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, Presidente de todas y todos los mexicanos, estoy seguro que el respeto seguirá siendo base de nuestra relación y nuestro entendimiento con el Ejecutivo Federal, con los legisladores federales y entre los Poderes del Estado. Propongo y me comprometo a continuar con la ruta de respeto y colaboración institucional. La convocatoria está abierta, más allá de origen e interés político. Hagamos lo correcto: trabajar y cumplir.nos necesita a todos”, concluyó su mensaje.