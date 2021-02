Astudillo Flores rechaza violencia en Iguala a seis años de Ayotzinapa

Siempre he estado y estaré del lado de las familias y jóvenes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de #Ayotzinapa, he acompañado sus exigencias de justicia y de verdad. Hoy les hago un llamado a que la violencia no sea la vía para resolver los problemas en Guerrero. pic.twitter.com/j58miM1512