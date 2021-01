Aspirantes SLP, entre la estafa, delincuencia organizada y nepotismo

SAN LUIS POTOSÍ.- La baraja de aspirantes a la gubernatura estatal es amplia en todos los partidos, excepto para el PAN, que ya definió a su precandidato. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con oscuros antecedentes políticos y penales, principalmente del PVEM y Morena, partidos que reventaron una alianza ya pactada.

El Verde Ecologista apuesta por Ricardo Gallardo Cardona, quien tiene un amplio expediente de antecedentes penales y cuentas pendientes con autoridades judiciales y fiscales, en tanto que Morena contempla a Paloma Rachel Aguilar Correa, una mujer señalada de nepotismo en el SAT, pero cuya honestidad defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente hay tres mujeres inscritas en el proceso para la selección de la candidata de Morena a la gubernatura: Francisca Reséndiz Lara, lideresa del SITTGE; Marcelina Oviedo Oviedo, ex oficial mayor del Congreso, y María del Consuelo Jonguitud Munguía. Además, es mencionada como candidata externa Mónica Rangel, actual secretaria de Salud de la entidad.

Acción Nacional ya se decidió por Octavio Pedroza Gaitán, en tanto que el PRI tiene un proceso interno con cinco aspirantes: Joel Ramírez Díaz, Enrique Francisco Galindo Ceballos, Luis Antonio Mahbub Sarquís, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova.

San Luis Potosí saldrá a las urnas el 6 de junio para elegir al nuevo gobernador y renovar el Congreso local y los 58 ayuntamientos.

CON NEGRO PASADO

Ricardo Gallardo Cardona, actual diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, está actualmente bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

Las denuncias fueron presentadas el 14 y 25 de agosto del año pasado y están en proceso de integración de la información.

Pero estas solo son los antecedentes oscuros más recientes de Gallardo Cardona. En enero de 2015 fue detenido por desviar presuntamente más de 200 millones de pesos del erario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, de 2012 al 2014, cuando fue alcalde.

El 27 de julio de 2020, el columnista Salvador García Soto escribió: "Ricardo Gallardo Juárez, padre de Gallardo Cardona, creó al menos 15 empresas dedicadas a diversas actividades cuando ocupó cargos municipales en Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí; estas empresas fueron constituidas en colaboración con su esposa, hijos, familiares directos y recibieron recursos del municipio donde Gallardo Juárez era alcalde; los recursos se entregaban a estas empresas a través de facturas mal habidas".

Cuando el hijo, Ricardo Gallardo Cardona asume la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez ocupa el mismo esquema que el papá y desvía recursos ahora a través de una empresa dedicada al alcantarillado y agua del municipio

"De las empresas que ahora mantienen los Gallardo continúan recibiendo recursos y al mismo tiempo emiten grandes cantidades de dinero que otra empresa (posiblemente fantasma) retira en efectivo; estas empresas son la que investiga ahora la UIF, pero lo incluyen dentro de todo un entramado familiar liderado por su padre, Gallardo Juárez, y donde se incluyen también a María del Pilar Cardona Reyna (madre del diputado) y Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona (hermana del legislador)".

Estuvo preso en un penal de alta seguridad del 5 de enero al 9 de diciembre de 2015 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También fue señalado de provocar un clima de violencia en la alcaldía, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quien encabezó la alcaldía de 2015 a 2018.

Además, fue investigado por defraudación fiscal en el ejercicio 2012, según la averiguación previa UEIORPIFAM/A9/292/2014, la cual fue consignada en noviembre de 2017 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de San Luis Potosí. El caso sigue abierto.

DE ESCOLTA DE AMLO A NEPOTISMO EN EL SAT

En agosto de 2020, Paloma Rachel Aguilar Correa, administradora General de Recursos y Servicios del SAT, y quien fuera miembro de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, colocó en el Servicio de Administración Tributaria a sus amigos y familiares.

Primero, en mayo se dio a conocer que dos miembros de la ayudantía del presidente habían conseguido puestos administrativos en el SAT sin contar con experiencia fiscal.

Paloma Rachel Aguilar Correa y Javier Portugal Dorantes fueron promotores de Morena en las elecciones presidenciales de 2018. Después, ambos formaron parte de la ayudantía. La ayudantía es un organismo que sustituiría al Estado Mayor Presidencial, según explicó AMLO.

"Tienen mucha experiencia. No recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma. Paloma que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental. Es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que se necesita en el SAT y todo el gobierno: servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan", dijo en ese entonces el presidente.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación del diario Reforma, desde que llegó al SAT en 2019, cinco personas cercanas a ella han ocupado puestos en el SAT sin contar la experiencia relacionada, lo cual es un requisito.

Javier Portugal Haces como Administrador de Operación de Recursos y Servicios. Portugal Haces es el suegro de Aguilar Correa.

y Servicios. Portugal Haces es el suegro de Aguilar Correa. Jorge Antonio Dorantes Arellano como Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios. Dorantes trabajó con Aguilar en su campaña de candidata a diputada en San Luis Potosí.

y Servicios. Dorantes trabajó con Aguilar en su campaña de candidata a diputada en San Luis Potosí. Raymundo Castañón Aguilar como Administrador de Operación de Recursos y Servicios "5", Montserrat Berrones Martínez como Administradora de Gestión Interna y Claudia Carolina Coutiño Acosta como Administradora para el Destino de Bienes. Los tres funcionarios son amigos de Aguilar. Además, Ángel Javier Portugal Dorantes, quien es señalado como novio de la Paloma Aguilar, también se integró al SAT.

AL QUE LE FALLA LA ORTOGRAFÍA

El 12 de abril de 2013, Octavio Pedroza Gaitán generó una polémica en las redes sociales al promocionar su página oficial con la palabra inexistente "ahy" y sin ningún tilde en varias palabras que lo requieren.

Muy buenas tardes amig@s quiero informarles que ya esta (sic) mi pagina (sic) oficial que es Octavio Pedroza (oficial) ahy (sic) recibire (sic) todos sus planteamientos y comentarios...", escribió en su perfil de Twitter

LA SOMBRA DE LA ESTAFA MAESTRA

Xavier Nava ha sido un colaborador muy cercano a Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, considerado pieza clave en la Estafa Maestra. En San Luis Potosí no se les olvida este antecedente.

Fuentes del gobierno federal confirmaron que el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.

La relación de Zebadúa con la familia Nava se reafirmó cuando nombró a Xavier como su asesor en el gobierno de Chiapas, cuando se desempeñaba como secretario general de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) e, incluso, fue el padrino de bodas de Xavier con Nancy Puente, realizada en San Cristóbal; la misa fue oficiada por el obispo Samuel Ruiz.

Era la época en que el Navismo se decía "zapatista" como otra forma de lucrar política y económicamente al hacerse pasar como cercano a los indígenas que en realidad Xavier Nava desprecia como ha quedado demostrado en su gestión como alcalde de San Luis Potosí con tres recomendaciones de la CDEH por excluyente, discriminador y represor de las comunidades mazahua, triqui y mixteca.

ENGAÑÓ EL CONGRESO

Marcelina Oviedo Oviedo se vio envuelta en un escándalo hace un par de años cuando fue destituida como Oficial Mayor del Congreso de San Luis Potosí. El 8 de marzo de 2019, un día después de su destitución, la Auditoría Superior del Estado confirmó que jamás había cumplido con el perfil para desempeñar dicho encargo, lo que hizo ilegal su paso y nombramiento.

A través del oficio 1063/2019, la Auditoría Superior del Estado confirmó que Marcelina Oviedo Oviedo, con estudios de ingeniería agrónoma fitotecnista, no cumple con los requisitos previstos por la ley para ocupar el cargo de oficial mayor del Congreso local.

Esta situación pudo acarrear responsabilidades hasta de tipo penal tanto para los diputados que le otorgaron el encargo, como para la propia exfuncionaria que lo ejerció a sabiendas de no cumplir con los requisitos para hacerlo.

EL PRI, CON BARAJA AMPLIA

Son cinco los aspirantes a la gubernatura estatal por el PRI, mismos que iniciaron el proceso interno, con un examen de cuyos resultados saldrá el abanderado propuesto para la candidatura de la Coalición Sí por San Luis Potosí.

Se presentaron para la aplicación del examen el actual titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz; el ex comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos; el ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Luis Antonio Mahbub Sarquís; el diputado cetemista Héctor Mauricio Ramírez Konishi y el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova.