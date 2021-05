Aspirantes de Morena a gubernaturas se cuelgan de la imagen y programas de AMLO

Clara Luz Flores candidata de Nuevo León, Cristóbal Arias de Michoacán y Layda Sansores de Campeche, son de los aspirantes que no han duda en hacerse propaganda con la imagen presidencial. Foto Especial

"¿Ya se vacunó? Pues esas vacunas son un esfuerzo muy importante del presidente (...) por eso yo quiero hacer equipo con él, y la única forma de hacer un cambio verdadero es seguir con las políticas del presidente, ¿verdad? Ahí le encargo que vaya a votar por mí y por todos los de la coalición", pidió Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León a un ciudadano de Monterrey.

Clara Luz no es la única candidata que en su campaña suelta frases o con alguna imagen buscan que las relacionen con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Celia Maya, quien aspira a gobernar Querétaro, el viernes 30 de abril, a unas horas de haber participado en el primer debate entre candidatos de su estado, publicó en sus redes sociales:

"Anoche no solo gané sino presente la mejor propuesta: bienestar para todos. Si todos los que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T salen a votar ¡podemos hacer historia en Querétaro!".

También de Morena, Marina del Pilar Ávila, candidata al gobierno de Baja California y Layda Sansores de Campeche, copian programas federales utilizan frases y hasta la imagen presidencial para que los ciudadanos vean en ellas una ampliación de los proyectos del presidente de México.

Aunque, no sólo son mujeres quienes utilizan esos recursos para allegarse votos, Juan Carlos Loera, candidato de Chihuahua también lo hace, en uno de sus últimos tuits del sábado escribió: "A la mafia del poder, que por años se ha enriquecido del erario público y que poco o nada le han importado las necesidades de los más pobres, hoy les decimos que sus días están contados", frases muy repetidas en las conferencias mañaneras de AMLO.

Otros, que dejaron Morena al no ser electos como candidatos también hacen alusión a su amistad con el Presidente.

Un ejemplo es, Cristóbal Arias Solís quien renunció a Morena porque no obtuvo la candidatura al gobierno de Michoacán y se acreditó como abanderado de Fuerza por México. El pasado jueves, luego de conocerse la revocación de la candidatura de Raúl Morón escribió en su cuenta de Facebook: "Hoy ante los medios de comunicación nacionales, Gerardo Islas, Presidente Nacional de Fuerza por México expresó que represento a la auténtica Cuarta Transformación y el cambio verdadero. Di a conocer que militantes y simpatizantes de las fuerzas progresistas de Michoacán me han manifestado su respaldo, antes y después de la decisión del Tribunal Electoral de la Federación que dejó sin candidato a Morena en nuestra Entidad".

Hoy ante los medios de comunicación nacionales, Gerardo Islas, Presidente Nacional de Fuerza por México expresó que... Publicado por Cristóbal Arias Solís en Miércoles, 28 de abril de 2021

Mientras que a medios de comunicación el candidato adelantó que de ser electo como gobernador se mantendrá cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo, "ha apoyado desde hace más de 30 años". En otros momentos ha señalado que tronó con Morena, no con el Presidente y que continúa apoyando a su Cuarta Transformación desde fuera.

PODRÍAN SER SANCIONADOS

Para el abogado Mauricio Castillo, los candidatos o partidos políticos que hagan uso, así sea verbal, en sus campañas, de los programas gubernamentales o del Presidente de la República, es motivo de sanción.

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben omitir hablar acerca de los programas sociales, en este caso Morena y algunos candidatos que si lo realizan ", señala.

Sin embargo, el abogado que ha representado a diversos políticos y encabezado demandas sobre violaciones a las leyes electorales, afirma que esta situación no queda en la presidencia de la República y el presidente, sino que se hace extensiva a los gobiernos estatales y municipales emanados de cualquier partido político.

Pueden ser sujetos de un procedimiento, de un procedimiento y de un juicio electoral que les llevaría a perder la candidatura por utilizar programas públicos o hasta la frase conocida de "ya sabes quien".

Es que usar esas frases y programas influyen en el ánimo de la gente, explica Castillo quien señala que para abrir una investigación tiene que presentarse una denuncia.

BAJA CALIFORNIA

Cada que tiene oportunidad, Marina del Pilar Ávila menciona al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que voten por ella en la contienda por la gubernatura de Baja California.

Desde la precampaña asumía como suyos los principios de AMLO de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Desde hace años hemos recorrido las calles para llevar ESPERANZA, colonia por colonia, casa por casa; bien firmes con... Publicado por Marina Del Pilar en Sábado, 13 de marzo de 2021

Ya en el arranque de la campaña, el pasado cuatro de abril, el discurso de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), es en buena medida hablar de la política asistencial del gobierno federal, de los planes del presidente para el país y convencer de que sus decisiones para el estado han dado grandes resultados.

Sus comunicados de prensa regularmente incluyen frases como: "Andrés Manuel López Obrador aplica desde diciembre del 2018 un programa de seguridad...", o "desde la Presidencia de la República, ha sostenido, a pesar de las críticas de los conservadores, programas que apoyan a las madres trabajadoras".

Incluso una de sus propuestas para gobernar Baja California es que "en su administración habrá políticas de bienestar para adultos mayores, tal y como lo inició el Presidente".

Marina del Pilar, que en cinco años de la mano de Morena ha sido candidata a diputada local, diputada federal con licencia y alcaldesa de Mexicali con licencia (ambas cargos concluyen este año), también llevó el nombre del ejecutivo federal al primero de los tres debates programados, el pasado 18 de abril.

En esa ocasión, aludió al decreto que permite a las empresas de Baja California solicitar autorización para facturar al 8% y no al 16% del IVA, una medida para competir con los bajos impuestos que hay del otro lado de la frontera internacional.

"Los preceptos de la Cuarta Transformación, impulsados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consiguieron que Baja California se convierta en una Zona Económica Estratégica".

Aunque después no defendió la medida cuando los candidatos de oposición subrayaran que los requisitos para facturar con IVA al 8% en la práctica han resultado sumamente rígidos.

EL RIESGO DE USAR A AMLO

Luis Carlos López Ulloa, profesor universitario e investigador, considera que la estrategia de la morenista, Marina del Pilar Ávila, candidata al gobierno de Baja California es "natural" y "válida" entendiendo la popularidad del Presidente López Obrador, pero lleva un riesgo.

"Si la candidata insiste mucho en enlazarse o que se le relacione con el Presidente, también algunos electores pueden cuestionar: `Está bien, eres del mismo partido, del mismo equipo, pero ¿cuáles son tus ideas específicas para ser gobernadora?", plantea el académico.

Por otra parte, asiente en que poner los apoyos sociales como un beneficio que se perdería si Morena no gana la elección es un chantaje a la ciudadanía.

"Es una estrategia de chantaje (...) Ningún partido político ni ninguna fracción parlamentaria apostaría en este momento por eliminar los apoyos sociales que el Presidente promovió que se establecieran de forma constitucional, porque todos los gobiernos de todos los partidos, aplican la estrategia de los programas sociales".

Y esos padrones de beneficiarios, remata, siempre son usados por el gobierno en turno, de cualquier partido político, como clientela electoral.

CLARA LUZ, CARAVANA CON SOMBRERO AJENO

A fines de marzo, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores perdió puntos cuando la relacionaron con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a más de 120 años de prisión por delitos como tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil.

Para intentar reponerse del golpe, la ex priista que poco se vestía de guinda (el color de Morena) ha recurrido a varias estrategias para que la relacionen con el presidente, Andrés Manuel López Obrador o con miembros destacados del partido.

El 13 de abril, la candidata de Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena-PT-PVEM-Panal NL) fue captada en campaña presumiendo las vacunas contra la covid "conseguidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Se acerca con los ciudadanos para hablarles del Plan Nacional de Vacunación de la administración de López Obrador, así como para pedir el voto en su favor y de otros candidatos locales de la alianza encabezada por Morena.

Luego cuando están impugnados dicen que ellos no hicieron nada y son unas blancas palomitas.



Lucrar políticamente con la vacuna es miserable, no lo hagan candidatos.



pic.twitter.com/e49JD6SMNP — Juan Carlos Flores A (@floresaquino) April 14, 2021

"¿Ya se vacunó? Pues esas vacunas son un esfuerzo muy importante del presidente para traer las vacunas y darlas gratis. Esas son directas del presidente", dijo a un señor que la recibió a la puerta de su vivienda.

"Por eso yo quiero hacer equipo con él, y la única forma de hacer un cambio verdadero es seguir con las políticas del presidente, ¿verdad? Le encargo que vaya a votar por mí y por todos los de la coalición", agregó la abanderada morenista.

El 18 de abril, el senador Ricardo Monreal la acompañó en un evento donde Clara Luz anunció sus planes de movilidad para el área metropolitana de Monterrey, al termino del mismo salieron a relucir playeras con la imagen caricaturizada de Monreal y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese día también subió a sus redes sociales una fotografía donde se mira de espaldas AMLO y escribió: "La transformación inició en el 2018 con el triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los mexicanos dijimos basta a la corrupción, a la impunidad y a los abusos. Vienen tiempos de gobiernos que sirvan a la gente, de igualdad y de un futuro seguro. Ya nos toca a los neoleoneses".

El 27 de abril, dos días después de que subió a sus redes sociales un video donde admite que cometió un error al "haber dicho que no lo conocía (al fundador de la secta NXIVM) y pidió perdón, en un acto de campaña aparece cargando un ramo de flores y un muñeco con la imagen del presidente López Obrador. En otro momento sobresale una fotografía de su reunión con el primer mandatario del país.

"YA SABES QUIÉN"

En algunos discursos se les ha escuchado a los candidatos decir que están con "Ya sabes quién", esa frase fue creada por el director de cine Carlos Salce para que la utilizara López Obrador en el periodo de intercampañas, del 12 de febrero al 28 de abril, cuando, por ley, estaba prohibida la difusión de la imagen de los candidatos.

Aquí con "ya sabes quién" #JuntosHaremosHistoria Andres Manuel Lopez Obrador Publicado por Mario Delgado Carrillo en Jueves, 15 de febrero de 2018

Mientras que el Pejecito, que también ha aparecido en algunos eventos, es un personaje de peluche creado por el caricaturista José Hernández en 2006 para contrarrestar los ataques del equipo de campaña del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, que en spot exponía a López Obrador como "un peligro para México".



