Así van las marchas #NoMeCuidanMeViolan en los estados

CHIHUAHUA. Los monumentos al Policía Caído y de Pancho Villa, ubicados en esta ciudad, fueron vandalizados este viernes, previo a la marcha que se realizará más tarde, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

En redes sociales circularon fotografías en que los monumentos al Policía Caído, que se encuentra frente a las Fuentes Danzarinas, y el de Pancho Villa, aparecen grafiteados.

"Me cuidan mis amigas, no la policía" y "No nos cuidan, nos violan", son dos frases que se pueden leer en la obra que honra a 543 policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Debido a esto, personal de limpieza de este municipio ya limpió tanto el grafiti como la pintura rosa que había en este espacio al aire libre, de acuerdo con medios de comunicación locales.

Por otro lado, el monumento que hace tributo a Villa también fue rayado en la madrugada, en donde se puede leer: "El policía tortura, viola y tortura a mujeres y niñas, el Estado encubre".

Amaneció así el monumento al policía caído en Chihuahua#NoMeCuidanMeViolan pic.twitter.com/QxLoKRvL8r — Xoch Rodríguez Quintero (@xochquintero) August 16, 2019

Cabe destacar que la cita en Chihuahua para esta marcha, también conocida como la "brillanteada" será en las inmediaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

El movimiento exige resultados a los gobiernos, en materia de seguridad luego de que el lunes pasado un grupo de mujeres lanzaron brillantina a Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por presuntos abusos de policías en contra de mujeres.

La protesta se realizará a nivel nacional con ciudadanas de lugares como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Querétaro, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave, Xalapa, Veracruz, León y Toluca.

Además en Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Morelia, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Mexicali, Durango, Campeche, Cancún, Ciudad del Carmen, Pachuca, Hermosillo, Tlaxcala, Guanajuato y en la Embajada de México en Guatemala.

LEÓN Y GUANAJUATO TAMBIÉN

León, Gto. Desde ayer comenzó a circular la invitación a mujeres para participar y exigir justicia así como un alto a la violencia derivado de la presunta violación a una joven en Ciudad de México por policías.

En redes sociales circula una invitación en donde se informa los diferentes estados que saldrán a exigir justicia entre ellos aparece León aunque hasta ahora ningún colectivo en la ciudad ha confirmado su asistencia.

Sin embargo para las cinco de la tarde si tienen previsto una "Brillanteada" afuera de Presidencia Municipal en León bajo el #juntasbrillamosmás.

Y circulan imágenes de Puebla las que una patrulla de tránsito municipal luce grafiteada por manifestantes.

??Manifestantes agredieron a policías de tránsito municipal que iban a cerrar el paso de automóviles que circulaban hacia donde se encontraba la protesta feminista ?? ??#Brillanteada #NiUnaMás #NiUnaMenos #NoMeCuidanMeViolan



?? https://t.co/7sLQdmhmCk pic.twitter.com/DBDwXbxPkR — Datamos (@DatamosMx) August 17, 2019

En Oaxaca también inició la concentración para la marcha.

Se inicia la concentración en la fuente de las 8 regiones y ya llegaron los polireporteros a tirar fotos a las caras, cubrirse el rostro es por seguridad #Oaxaca #NoMeCuidanMeViolan pic.twitter.com/pJmEfn8zdd — Proyecto Ambulante (@proamboax) August 17, 2019

Nos están matando S.O.S, se lee en las pancartas que grupos de feministas hicieron para exigir justicia y respeto a las mujeres.

Decenas de mujeres se sumaron a las protestas nacionales que feministas organizaron a través de redes sociales.

Las féminas reclaman justicia, que se castigue a los agresores sexuales a raíz de la violación cometida por policías de la que fue víctima una joven en la Ciudad de México.

No hay justicia y nos sentimos inseguras, expresan las féminas en sus consignas.

Para Sayak Valencia, activista señaló hizo un llamado a las autoridades electas de Baja California, para que en agenda de trabajo, fomenten el respeto a los derechos humanos.

En la entidad se ha incrementado la violencia, agresiones sexuales en contra de las mujeres, eso es preocupante, indicó.

También es alarmante que un mínimo porcentaje de agresiones sexuales se castiguen, pero más preocupante que el porcentaje de delitos denunciados sea bajo, añadió.

Algunos automovilistas que transitaban por el lugar, sonaron el cláxon en señal de apoyo.

En Guadalajara también protestaron #NoMeCuidanMeViolan y lanzaron brillantina a guardias de palacio de gobierno.

#NoMeCuidanMeViolan | Manifestantes que exigen justicia y la erradicación de la violencia contra la mujer lanzaron brillantina a los guardias de Palacio de Gobierno pic.twitter.com/p4HUQkQZ8h — El Diario NTR Guadalajara (@NTRGuadalajara) August 17, 2019

Y así se vivió en Toluca

Toluca se llenó de diamantina rosa en la marcha contra la violencia de género#NoMeCuidanMeViolan#NiUnaMenos https://t.co/jxUf2erMvV — Reforma Justicia (@ReformaJusticia) August 17, 2019

#Video Protesta en Morelia la "Marea Rosa"



Con la leyenda "#NoMeCuidanMeViolan", a través de las redes sociales fue convocada la protesta que inició en la Plaza Benito Juárez, a un costado de Catedral.



Más información en: https://t.co/tAlGXaVKrZ pic.twitter.com/pxU9ig3pWj — Cuarto Poder Mich (@cuartopodermich) August 17, 2019

JGM