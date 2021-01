Así va la disputa por Mérida entre PAN, PRI y MC

MÉRIDA.- La capital de Yucatán elegirá el próximo 6 de junio a su nuevo alcalde. Y a decir los expertos, la contienda se centrará en tres personajes: el actual alcalde Renán Barrera, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín y Víctor Cervera Hernández, hijo del exgobernador Víctor Cervera Pacheco.

Este miércoles, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inscribió como precandidato único el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien logró dejar fuera a Pablo Gamboa Miner -hijo del ex secretario de Comunicaciones y Transporte y ex senador Emilio Gamboa Patrón–.

Para las principales fuerzas políticas, Mérida y su III distrito electoral es fundamental para sus aspiraciones en 2024. Hace dos años, este distrito federal lo ganó Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de la mano de Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos.

Previo al registro de Ramírez Marín, el presidente del PRI en Yucatán, Francisco Torres Rivas, había anticipado que había una terna por la candidatura; además, del senador y Pablo Gamboa, había una mujer. Sin embargo, nunca confirmó quién era la aspirante. "Nos pidieron el favor y compromiso de no revelar sus nombres, así lo acordamos, tengo que honrar mi palabra de no dar los nombres", dijo.

Pero este miércoles, solamente Gamboa Miner, y ninguna mujer, acompañó a Ramírez Marín a su registro, donde el precandidato dejó entrever sus ambiciones por la gubernatura de Yucatán.

"Es hora, estimados amigos, de demostrar que nosotros podemos conducir a esta sociedad, de mostrarle el futuro, por eso estoy aquí, no para hacer mi cálculo de que va a beneficiarme, estoy aquí porque efectivamente lo más lógico era ´quédate tranquilo, callado y en tres años te van a necesitar´, pero me hice esta pregunta ¿y en tres años? Con quiénes voy a estar, los que me necesitan hoy que me van a decir ¿cómo voy a ver a los ojos a los que pude ayudar hoy?", expresó quien dejó malos antecedentes a su paso por la Sedatu, en la administración de Enrique Peña Nieto.

LOS CONTENDIENTES

Del otro lado, por el Partido Acción Nacional (PAN), el actual alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, buscará la reelección al cargo, luego de que el senador Raúl Paz Alonso desistiera de sus aspiraciones.

Resaltó que quiere volver a gobernar Mérida, pues esta administración se vio muy afectada por la pandemia; considera que hay proyectos que aún necesitan concretarse, y quiere ser él quien siga trabajando por la ciudad.

Esta administración realmente tuvo año y medio de posibilidades de trabajar por la pandemia, menos de 50 por ciento del tiempo, si hay todo el deseo de poder participar

Para el PRI, una de sus estrategias para intentar restarle votos en la contienda al panista es prolongar la rehabilitación del Paso a Desnivel de Paseo de Montejo, que fue construido en la administración de la exalcaldesa priista Angélica Araujo, pero las intensas lluvias del año pasado provocaron inundaciones y grietas.

"Es realmente una vergüenza tratar de engañar a los ciudadanos, de utilizar en política el paso deprimido, es un tema de falta de voluntades, de hacer las cosas y en su interés político lesionan a los ciudadanos", señaló el priista Torres Rivas.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano en Yucatán construyó una base con la ex militancia priista, la mayoría eran reconocidos por la cercanía que mantenían con la ex gobernadora y ex priista Ivonne Ortega Pacheco.

Para la presidencia municipal de Mérida por MC competirá Víctor Cervera Hernández, hijo del exgobernador Víctor Cervera Pacheco y hermano de Felipe Cervera Hernández, diputado local por el PRI y presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso de Yucatán.

De las alianzas políticas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tampoco logra ponerse de acuerdo al interior. Su presidente estatal, Luis Manzanero Villanueva, adelantó que aunque él no ve con buenos ojos ir en candidatura común con el PRI, no le tocará decidirlo, sino el consejo estatal.

"Estamos en pláticas, el Consejo Estatal, la máxima autoridad del partido va a ver la propuesta, ya lo decidirán, no el presidente, yo solo puedo proponer. Pero si hay una que otra platica con la dirigencia del PRI", detalló.

EL OSCURO PASADO DE RAMÍREZ MARÍN

Fue acusado de atracar con tierras en la Península de Yucatán, y de vivir en una casa de fraccionamiento, pasó a una residencia en el Campestre.

Investigaciones revelan que seis meses antes de dejar la Sedatu, Ramírez Marín era ya investigado por la Secretaría de Hacienda, a cuyo frente se hallaba Luis Videgaray.

El motivo eran evidencias múltiples de que funcionarios de aquella dependencia y despachos de abogados privados conectados con Ramírez Marín se dedicaban a la extorsión sobre propietarios de terrenos agrícolas, urbanos o turísticos, especialmente en la península de Yucatán.

Los reportes obtenidos revelan que Videgaray solicitó en Los Pinos el cese e incluso el procesamiento penal de Ramírez Marín, lo cual nunca ocurrió.

En 2016 Ramírez Marín se vio involucrado en señalamientos por la construcción irregular de cientos de casas en Guerrero durante su gestión en Sedatu, para albergar a damnificados de huracanes, muchas de las cuales fueron derrumbadas por su mal estado.

El paso por Sedatu coincidió con un aumento en el patrimonio personal de Ramírez Martín, quien por años vivió en casas de interés social en un fraccionamiento de clase media en Mérida. Ahora ocupa una mansión en el exclusivo fraccionamiento Campestre de esa capital, y se le atribuye la propiedad de un rancho en Motul, una residencia de playa en la costa yucateca y un departamento de lujo en Polanco.