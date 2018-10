Así se ve ''Willa'' a unas horas de impactar México

El huracán "Willa", que se degradó a categoría 3 e interactúa con la depresión tropical "Vicente" en el Océano Pacífico, causará lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Michoacán y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que "Willa" toque tierra cerca de la una de la tarde de este martes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

''Willa'' mantiene rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora, provocará oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Ambos fenómenos provocarán lluvias fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Debido al paso de Willa, tanto en Jalisco como en Sinaloa, las autoridades educativas suspendieron clases.

En Jalisco más de mil 200 escuelas no tendrán clases hasta nuevo aviso, informó la Secretaría de Educación estatal.

Son mil 265 planteles de educación básica y media superior, ubicados en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, donde las labores educativas se encuentran suspendidos.

La dependencia detalló que la suspensión de clases afectará a 116 mil 693 estudiantes que son atendidos por 6 mil 283 docentes.

Mientras que en Sinaloa, los municipios donde no habrá clases son Mazatlán, Rosario, San Ignacio, Escuinapa, Concordia, Elota y Cosalá, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura de esa entidad.

La suspensión de clases será en todos los niveles de turnos matutino y vespertino de escuelas públicas y privadas.

The core of dangerous Hurricane #Willa is expected to pass over Las Islas Marias, Mexico very soon. While the Cat. 4 storm is forecast to gradually weaken today, Willa is expected to be a dangerous major hurricane when it reaches mainland Mexico. More: https://t.co/Qip8FsPlDB pic.twitter.com/u43MQUJmxb