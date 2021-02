Así se tejió la red de corrupción para vacunación en ISSSTE de Morelos

CUERNAVACA.- En enero pasado, Cindy Yosahandy Martínez Sotelo, administradora de la Unidad Médica Familiar de Cuernavaca del ISSSTE, presumió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que posaba usando cubrebocas y en las manos sostenía su certificado de vacunación contra la covid.

En el post, que eliminó casi de inmediato, escribió que un médico le dijo que pronto se pondría de moda enmarcar el certificado de vacunación y colocarlo en la pared. "No la voy a enmarcar, ni la colocaré en mi pared, pero si la voy a publicar en mis redes. ¡Ya estoy vacunada!", escribió la joven burócrata.

En otra publicación que aún permanece en su perfil de la red social detalla que ingresó a las filas del ISSSTE cinco meses antes de haber iniciado la pandemia y refiere que toda su vida laboral ha trabajado en la función pública, pero en áreas diferentes a las de salud, también publicó fotografías tomadas durante el arranque de vacunación en dicha unidad.

Esa publicación encendió la alerta en Morelos y poco a poco se han revelado una serie de irregularidades ocurridas en Unidad Médica Familiar de Cuernavaca y la Clínica Familiar de Jojutla, ambas del ISSSTE, donde casi la totalidad del administrativo y hasta empleados de contrato temporal fueron vacunados durante la primer semana de inmunización, en la que solo personal de salud de primera línea tenía que ser inoculado contra coronavirus SARS-CoV2.

CONVOCATORIA POR WHATSAPP

Trabajadores del ISSSTE, quienes pidieron resguardar su identidad, denunciaron que tanto Cindy Yosahandy y Carlos Mancilla Ortiz, administrador de la Clínica Familiar con Especialidades y Quirófano, encabezaron la jornada de vacunación para personal administrativo y de otras áreas como la de cocina, además de incluir a personal con contrato temporal.

Lanzaron la convocatoria el 12 de enero, el mismo día que arribó el primer cargamento de vacunas, los citaron vía WhatsApp.

Lo anterior, a pesar de que el Plan de Vacunación Nacional especifica que el primer cargamento estaba destinado para médicos y enfermeros de primera línea y posteriormente para personal de segunda línea (médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, etc).

Entre otros de los trabajadores que fueron vacunados figuran Selene Gómez Brito, Dorothy Quiñonez Bahena y Norma Plata González, también personal administrativo.

De acuerdo a información recabada casi la totalidad del personal administrativo y de otras áreas, incluso con contrato temporal, tanto de la Unidad Médica Familiar de Cuernavaca y la Clínica Familiar de Jojutla fue vacunado, algunos, que configuran una minoría, no accedieron a vacunarse por miedo o por problemas de salud.

"Tuvo que existir el consentimiento de los directivos de otra forma no se podría haber realizado la jornada de vacunación porque hubo mucho movimiento", dijo uno denunciante.

Una de las personas que revelaron esta irregularidad en Cuernavaca y Jojutla, aseguró que decidieron dar su testimonio porque les parece injusto que mientras "aquí se violenta el Plan Nacional de Vacunación los médicos y enfermeras de esta misma instancia y de otras (como IMSS y Servicios de Salud y particulares) que tienen contacto directo o indirecto con pacientes contagiados de SARS-CoV2 siguen muriendo".

Agregó "Con el retraso de las vacunas no hay certeza que el personal de Salud de primera línea podrá recibir la segunda dosis y por otro lado hay mucha gente de la tercera edad con padecimientos que necesita una vacuna y aquí personas como Cindy que gozan de salud y son jóvenes se dan el lujo de tenerla a pesar de que por ahora no les corresponde".

Pudimos platicar con algunas de las personas vacunadas para saber por qué accedieron a vacunarse.

"A nosotros nos dieron la instrucción y vino uno de los jefes dijo que tenemos que vacunarnos y como era una instrucción pues nosotros sólo obedecemos y aprovechamos la oferta porque también nosotros estamos en alto riesgo al estar en un hospital de atencióncovid, así solo recibas documentos de un área a otra está el riesgo y tras nosotros están nuestras familias", comentó un trabajador que fue vacunado y accedió a dar su testimonio.

En tanto, hay testimonios que asoman autoritarismo en la medida.

"Nos convocaron para la vacuna y como si fuera prácticamente obligatorio, yo aún tenía muchas dudas y miedo sobre la vacuna, pero sobretodo se me hizo raro que nos llamaran porque no soy de primera línea y pues al final accedí", detalló, una trabajadora.

POSTURA OFICIAL

Verónica Solano Flores, delegada del ISSSTE en Morelos, confirmó que algunos trabajadores administrativos a quienes no les correspondía recibieron la primera dosis de vacuna contra coronavirus, por ello, ya se inició la investigación ante el Órgano de Control Interno de la dependencia.

"Uno de estos casos lo detectamos por una publicación en Facebook y fue que se empezó el rastreo, hasta ahora tenemos focalizados a cinco trabajadores", dijo.

Detalló que a estas personas se les solicitó que por escrito explicaran porque se vacunaron y todo lo que tuvieran que expresar al respecto.

Verónica Solano Flores, delegada del ISSSTE en Morelos.

El término para la entrega del documento ante el Órgano Interno del ISSSTE fue el pasado viernes y este martes se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las investigaciones.

La funcionaria federal indicó que se está realizando una revisión minuciosa para detectar quiénes más fueron vacunados y cómo se dio el proceso.

"Los lineamientos del Plan de Vacunación son claros, en la primera etapa tendrían que ser vacunados el personal de salud de primera línea, de áreas médicas y enfermería, en un segundo momento al personal de segunda línea. Además nuestro presidente fue muy claro al personal administrativo en este momento no les toca",

¿Qué está fallando porque primero se dio el robo de vacunas, luego personal externo vacunado y ahora administrativos?

"Todos firmamos al ingresar al ISSSTE un código de ética y justo eso es lo que está fallando la ética, si sabes que no te corresponde porque es una información que se ha difundido ampliamente ¿Por qué lo haces? Ahora si te ofrecen o por más que quieran obligarte si sabes que algo no te corresponde no lo tomas", dijo.

Y destacó que lo que estas personas que tuvieron esa conducta (abuso de confianza y corrupción) "deben estar conscientes de que habrá responsabilidades , la ley establece que en caso de una conducta como esta las sanciones pueden ser desde una llamada de atención privada o pública verbal o escrita, suspensión temporal, pérdida del empleo, sanción económica o hasta la inhabilitación".